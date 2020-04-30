Hz. İsrafil (A.s) Kimdir? Hazret-İ İsrafil'in Görevi Nedir?

Hz. İsrafil hakkında gerek internette gerekse de İslam ansiklopedilerinde araştırma yapılmaktadır.

Hz. İsrafil (A.S) Kimdir?

Hz. İsrafil İslam'ın dört büyük meleklerinden olan meleklerden biridir. İsrafil kelimesinin kökeni İbranice olduğu kabul edilmiştir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İsrafil aleyhisselam'n adından söz edilmemektedir. Ancak İsrafil aleyhisselamın görevlerinden ayetler ile söz edilmiştir. İbranice'de kelimenin manası "Allah'ın Kulu" olarak adlandırılmış ve belirtilmiştir. Allah-u Teala her meleklerine bir görev vermiştir. İsrafil aleyhisselamın görevi de ayetler ile belirlenmiştir.

Hz. İsrafil aleyhisselam sur'a üfleyeceği için ona sur meleği de denilmektedir. İsrafil aleyhisselam'ın sura üflemesi ile ilgili pek çok hadis yer almaktadır. Gerek İslami kaynaklar gerekse de farklı kaynaklardan İsrafil aleyhisselam'a dair pek çok derin bilgi yer almaktadır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) İsrafil'e yüceliğinden dolayı Allah'a bol bol dua etmiştir. İsrafil aleyhisselam Allah'ın dört büyük meleklerinden biri olup meleklerin arasında ki en yüce meleklerden olarak bildirilmiştir. Sur meleği olarak bildirilen İsrafil aleyhisselam'ın Allah-u Teala'nın emrini bekleyen bir melek olduğu bilinmektedir.

Hazret-i İsrafil'in Görevi Nedir?

Hazret-i İsrafil'in görevi sur'a üflemektir. Allah-u Teala tarafından Hz. İsrafil (A.S)'ye kıyamet gününde sur'a üfleme görevi verilmiştir. Hz. İsrafil sura üfleyecek bütün insanlar ölecek. Tekrardan mahşer gübü için sur'a üfleyecek ve bütün insanlık hesap günü için dirilecektir. Cenab-ı Hak her meleğine ayrı bir görev vermiştir. Hazret-i İsrafil aleyhisselam'ın da görevi sur'a üflemektir. Allah (C.C)'nin emri ile iki defa kıyamet günü sura üfleyecektir. Zümer suresi 68. ayetinde Hz. İsrafil (A.S)'ın görevine dair bilgi verilmiştir. Ayet-i kerimede rabbimiz şu şekilde buyurmuştur;

" O gün sûra üflenecek, ardından Allah’ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek; sonra sûra yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar. "

Kur'an-ı Kerim'de bahsedildiği gibi İsrafil aleyhisselam ihya ile görevli bir melektir. İhya görevi demek sadece Rabbimiz'e mahsus olan "hayat verme" görevini uygulaması demektir. İsrafil aleyhisselam'ın hayat verme görevine ihya denilir. Kıyametten sonra evrende büyük bir kozmik sessizlik oluşacak. Daha sonra oluşan bu sessizliği İsrail aleyhisselam'ın sura üflemesi ile son bulacak kainattaki bütün canlılar dirilecek ve hayat bulacak. Bu sur üflemesi ile birlikte bütün akıl sahibi kişiler mahşer gününde toplanacak ve mahşer gününde Allah'a hesap verecektir. Günahları sevaplarından çok olan kişiler Cehenneme, sevapları günahlarından çok olan kişiler ise Cennet'e gidecektir. Kafirler ise ebediyyen Cehennem'de yanacaktır. Hadis-i şeriflerde belirtildiği üzere İsrafil aleyhisselam Allah azze ve celle'nin "Üfle" emrini beklemektedir.

İsrafil aleyhisselam görevini yaparken yanında Allah'ın diğer melekleri olan Cebrail ve Mikail bulunacaktır. Mikail sol tarafında, Cebrail ise sağ tarafında bulunacaktır. Hadis-i şeriflerde belirtildiği üzere İsrafil aleyhisselam'ın levh-i mahfuzla ilgili olan görevleri de Allah-u teala tarafından verilmiştir. İsrafil aleyhisselam Hz. İbrahim'e çocuğunun olacağını müjdeleyen ardından Hz. Lut peygambere insan kılığına girerek Allah'ın lut kavmini cezalandırıcağını bildiren de İsrafil aleyhisselamdır. İsrafil aleyhisselam aynı zamanda melekler için de yüceliği bulunan bir melektir. Arşı taşıyan bir melek olarak bilinir. Cenab-ı hak ona arşı taşıma görevi de vermiştir. İsrafil aleyhisselam'ın levh-i mahfuzla ilgili olan görevleri kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle bildirilmiştir.