Hz. İsmail Kimdir? Hazreti İsmail (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Hz. İsmail hem İbrahim’i dinlerce hem de İslam dininde kabul görmüş bir peygamberdir. Kuran-ı Kerim’de adı geçtiği için de çoğu insan tarafından tanınmaktadır. İsmail peygamber ile ilgili bilinen iki ana olay bulunmaktadır. Bunlar zemzem suyu ve kurban edilmesi olaylarıdır.

Hz. İsmail Kimdir?

Hz. İsmail’in babası İbrahim peygamber, annesi ise Hacer’dir. Hz. İbrahim’in uzun bir dönem çocuğu olmamış ancak bir süre sonra Allah’a ettiği dualar karşılığını bulmuştur. İbrahim peygamber, Allah’ın da izniyle 86 yaşında oğlu İsmail’e kavuşmuştur. Bu sebeple de İbrahim peygamber oğluna “Allah dualarımı kabul etti” manası taşıyan İsmail ismini vermiştir.

Hazreti İsmail (A.S) Hayatı (Kıssası)

Hz. İsmail, Kur’an’da farklı on iki yerde geçmektedir. Bu ayetlerde Hz. İsmail’in farklı niteliklerinden bahsedilmektedir. Ancak İsmail peygamberin en bilinen özelliği ise zemzem suyu ve babası ile yaşadığı adaklık durumudur. Bu kapsamda, Hz. İbrahim Mekke’ye İsmail peygamber daha bebekken hicret etmiştir. Bu esnada Allah tarafından Hz. İbrahim’e Hacer ve İsmail’i orda bırakıp geri dönmesi emredilmiştir. Bir süre burada bekleyen Hz. İsmail ve annesi açlık ve susuzlukla mücadele etmeye başlamıştır. Annesi yiyecek bir şeyler ararken, oğlunu yerde suyla oynarken bulmuştur. Bu bağlamda Allah tarafından Hz. İsmail’in topuğunun değdiği yerden su çıkartılmıştır. Bu suya da zemzem adı verilmiştir.

Hz. İsmail’in çocukluk çağlarında Hz. İbrahim’e bir gün “Oğlunu Allah için kurban et” vahyi iletilmiştir. Hz. İbrahim, bu emri yerine getireceği sırada elindeki bıçak keskinliğini yitirmiştir. Allah tarafından bir imtihan olduğuna işaret eden bu olay sonrasında Hz. İbrahim’e İsmail yerine kesmesi için bir koç gönderilmiştir.

Hazreti İsmail (A.S) Mesleği

Peygamberler de sıradan insanlar gibi geçimlerini sağlamak için bazı işlerle meşgul olmuşlardır. Bu kapsamda Hz. İsmail avcıların piri olarak kabul görmektedir. İsmail peygamber, kara ve deniz avcılığı yaparak dünyadaki geçimini sağlamıştır. Bunun yanı sıra Hz. İsmail çok sayıda dil de bilen bir peygamberdir. Bu kapsamda tercümanlığın da Hz. İsmail tarafından başlatıldığı kabul edilmektedir.

Hazreti İsmail (A.S) Mucizeleri ve İlgili Ayetler

Kur’an’ın pek çok ayetinde Hz. İsmail’in adı geçmektedir. Bu kapsamda İsmail peygamber ile ilgili sure ve ayetler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- Bakara Suresi; 125, 127, 133, 136 ve 140. ayet

- Al-i İmran Suresi 84. ayet

- Nisa Suresi, 163. ayet

- En’am Suresi 86. ayet

- İbrahim Suresi 39. ayet

- Meryem Suresi 54 ve 55. ayet

- Enbiya Suresi 85. ayet

- Sad Suresi 86. Ayet

Meryem Suresi (54-55): Kitap’ta İsmail’i de zikret. Çünkü İsmail va’dinde doğru ve gönderilmiş bir peygamber. Halkına namazı ve zekatı emretti ve İsmail Allah katında kendinden razı olunandı.

Enbiya Suresi (85): Zül-kifl, İdris ve İsmail sabredenlerdendi.

Sad Suresi (48): Zül-kifl, Elyesa ve İsmail’i hatırla, onlar hayırlı olanlardır.

En’am Suresi (86): İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut’u hidayete erdirdik. Onların hepsini tüm alemlere üstün kıldık.

Nisa Suresi (163): Nuh’a ve sonrasındaki peygamberlere vahiy ettiğimiz gibi; sana, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yakup’un torunlarına, İsa, Eyyub, Yunus, Harun ve Süleyman’a da vahiy ettik. Davud’a ise Zebur’u verdik.