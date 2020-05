Hz. İshak Kimdir? Hazreti İshak (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Hz. İshak (A.S), Hz. İbrahim (A.S)'ın Hz.Sare'den doğmuş olan ikinci oğludur. Hz. İbrahim (A.S) dan öğrendiği din kurallarını topluma yaymaya çalışmıştır.

Hz. İshak Kimdir?

Hz. İshak (A.S), Hz. İbrahim (A.S)'ın oğullarından biridir. Uzun boylu, kara gözlü, buğday tenli, yüzü güzel olduğu suretinin ise babası Hz. İbrahim (A.S)'a benzediği söylenmektedir. Hz. İshak (A.S), babasının ölümü ile Şam ve çevresinde peygamberlik görevini yerine getirmiştir. Allahü Teala, onu seçkin ve hayırlı bir insan eylemiştir. Hz. İshak (A.S) rivayetlere göre 160 yaşlarında günümüzde Filistin'in bölgesinde Kudüs civarında hakkın rahmetine kavuşmuştur. Babası Hz. İbrahim (A.S)'ın mezradaki kabrinin yanına defnedilmiştir.

Hazreti İshak (A.S) Hayatı (kıssası)

Şam ve Filistin'deki insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Annesi Hz. Sare, babası ise Hz. İbrahim (A.S)'dır. Şam'da büyümüş ve ardından Mekke şehrine gitmiştir. Hz. İbrahim (A.S)'dan öğrendiği din kurallarını topluma öğretmiştir. İys ve Yakup isminde iki oğlu vardır. Yakup'ta peygamber olmuştur. Yakup'un diğer ismi ise İsrail'dir. Hz. İshak, 120 yıl yaşamış ve Filistin'de vefat etmiştir. Kavmine ve insanlara Allah'ın dinini anlatmış ve öğretmiştir.

Hazreti İshak (A.S) Mesleği

Hz. İshak (A.S)'ın mesleği merak edilmektedir. Hz. İshak (A.S)'ın yaşadığı dönemde çobanlık yaptığı bilinmektedir.

Hazreti İshak (A.S) Mucizeleri ve İlgili Ayetler

- Dilsiz hayvanlar, Hz. İshak (A.S) ile konuşmuşlardır.

- Hz. İshak'ın mucizesi sayesinde bir koyun bir batında doksan kuzu dünyaya getirmiştir.

- Hz. İshak (A.S)'ın üzerine bindiği mübarek hayvan yokuş yukarı çıkıyorken ön ayakları kısalırken arka ayakları ise uzamaktadır. Hayvan aşağı doğru inerken, ön ayakları uzarken arka ayakları kısalmaktadır.

Hz. İshak (A.S)'ın bu mucizelerine şahit olanların imanları artmış, bu mucizeleri gören kafirlerden bazıları iman etmiştir.

Hz. İshak (A.S) ile ilgili Olan Ayetler

Bakara Suresi 136. Ayet Tefsiri:

Deyin ki: "Biz Allah'a; bize indirilen, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz O'na teslim olmuşlarız."

Al-i İmran Suresi 84. Ayet Tefsiri:

De ki: "Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbiri arasında ayrılık gözetmeyiz. Ve biz O'na teslim olmuşlarız."

Nisa Suresi 163. Ayet Tefsiri:

Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur verdik.

Hud Suresi 71. Ayet Tefsiri:

Karısı ayaktaydı, bunun üzerine güldü. Biz ona İshak'ı, İshak'ın arkasından da Yakub'u müjdeledik.

Yusuf Suresi 6. Ayet Tefsiri:

Böylece Rabbin seni seçkin kılacak, sözlerin yorumundan (kaynaklanan bir bilgiyi) sana öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a (nimetini) tamamladığı gibi senin ve Yakub ailesinin üzerindeki nimetini tamamlayacaktır. Elbette Rabbin, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir."

Enbiya Suresi 72. Ayet Tefsiri:

Ona İshak’ı armağan ettik, üstüne de Yakub’u; her birini Salihler kıldık.

Saffat Suresi 112. Ayet Tefsiri:

Biz ona, Salihlerden bir peygamber olarak İshak’ı da müjdeledik.

İbrahim Suresi 39. Ayet Tefsiri:

Hamd, Allah’a aittir ki, O, bana ihtiyarlığa rağmen İsmail’i ve İshak’ı armağan etti. Şüphesiz Rabbim, gerçekten duayı işitendir.