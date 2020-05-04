Hz. İsa Kimdir? Hazreti İsa (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Hz. İsa, Allah’ın emriyle yalnızca anneden doğan bir bebektir. Daha çocukluk çağlarında birçok mucizeyi barındıran İsa peygamber, tüm büyük dinler tarafından kabul edilmektedir.

Hz. İsa Kimdir?

Hz. İsa, kendisine kitap gönderilen büyük peygamberler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Hz. İsa 30 yaşındayken kendisine İncil gönderilmiştir. 33 yaşında canlı bir biçimde göğe kaldırılan Hz. İsa’nın kıyamet yaklaştığında tekrar dünyaya ineceği ve normal insanlar gibi; evleneceği, çocukları olacağı ve vefat edeceğine inanılmaktadır. Hazreti İsa, dünyaya geri geldiğinde Hz. Mehdi ile buluşup, tüm dünyaya İslam’ı yayacaktır.

Hazreti İsa (A.S) Hayatı (Kıssası)

Hazreti İsa’nın tam olarak ne zaman doğduğuna dair yazılı bir kaynak bulunmamaktadır. Ancak, Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerinin bu tarihle ilgili kendi içlerinde çeliştiği görülmektedir. Doğum tarihi yer almasa da Kur’an’da Hz. İsa’nın nasıl doğduğuna ilişkin bazı ifadeler bulunmaktadır. Bu kapsamda Meryem Suresi içinde Hz. İsa’nın doğumu hakkında bilgiler verilmektedir.

Hz. İsa, yalnızca anneden doğan ve babası olmayan bir peygamberdir. Hz. Meryem ona hamile kaldıktan sonra, gözden uzak bir yere çekilmiştir. Doğum sancısı başlayan Hz. Meryem’e hurma ağacının altına yaklaşması emredilmiş ve kısa bir süre sonra da Hz. İsa dünyaya gelmiştir. Babasız olarak doğan Hz. İsa ile topraktan yaratılan Hz. Adem’in yaradılışları bu noktada birbirlerine benzetilmektedir.

Hz. İsa doğduktan sonra, kendi kavmi arasında Hz. Meryem ile ilgili dedikodular ve iftiralar yayılmaya başlamıştır. Meryem Suresi’nde Hz. İsa’nın doğumundan sonra atılan iftiralara da yer verilmektedir. Bu ayetlere göre, kavmin Hz. Meryem’in ailesi ve kardeşinin iffetli ve salih insanlar olarak kabul ettiği ve Hz. Meryem’e bu hali yakıştıramadıklarına değinilmektedir. Hz. Meryem ise kavmin iftiraları karşısında kendine emredildiği gibi sessiz kalmıştır. Bunun üzerine Allah’ın emriyle Hz. İsa ilk mucizesini gerçekleştirmiş ve bebekken konuşmaya başlamıştır.

Hazreti İsa (A.S) Mesleği

Allah tarafından peygamber edilenler Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar farklı mesleklerle uğraşarak hayatlarına devam etmişlerdir. Hz. İsa’da bu kapsamda dünya işlerinde harcamak üzere marangozluk yaparak geçimini sağlayan bir peygamberdir.

Hazreti İsa (A.S) Mucizeleri ve İlgili Ayetler

Hz. İsa daha kundakta bir bebekken mucizeler göstermeye başlamış bir peygamberdir. Meryem Suresinin 30. ayetine göre Hz. İsa bebekken ona Allah tarafından konuşma yeteneği verilmiştir ve “Ben Allah’ın seçilmiş bir kuluyum. O bana Kitap verdi ve beni peygamber yaptı.” demesi buyrulmuştur. Buna ek olarak Hz. İsa annesinin de iffetli bir kadın olduğunu bebekken yaptığı konuşmalara ilave etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir ayete göre (Al-i İmran, 3/49), Hz. İsa eline çamur alarak bundan kuşa benzer bir şekil yapmıştır. Sonra da buna üfleyerek ona can vermiştir. Hz. İsa bu olaylar dışında da farklı mucizeler gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda İsa peygamber; ölüleri diriltme, insanların yediklerini ve sakladıklarını bilme ve semadan sofra indirme gibi farklı mucizeleri, kendine inanmayan ve alay eden kavmine göstermiştir.

Hz. İsa’nın (A.S) göğe yükselişi de bu peygambere ait bir mucize olarak gösterilmektedir. Bu kapsamda İsa peygamberin göğe yükselişiyle alakalı farklı rivayetler bulunmaktadır.