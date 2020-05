Hz. İbrahim Kimdir? Hazreti İbrahim (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Hazreti İbrahim (a.s.) Kuran’da ismi en çok geçen peygamberlerden biridir. Hazreti İbrahim (a.s.) Allah’ın dostu anlamına gelen Halilullah kelimesi ile anılmaktadır. Hazreti İbrahim Kabe’yi de inşa eden peygamberdir.

Hazreti İbrahim (A.S.) Kimdir?

Babil’in doğusu ve dicle ile fırat nehirlerinin arasında kalan bir bölgede Hazreti İbrahim (a.s.) dünyaya gelmiştir. Hazreti İbrahim (a.s.)’ın babasının adının Taruh olduğu bilinmektedir. İbrahim (a.s.)’ın görüntü olarak Muhammed (s.a.v.)’ e en fazla benzeyen insanoğlu olduğu nakledilmektedir. Allah’ın dostu sıfatına sahip olan Hz. İbrahim (a.s.)’ın bir diğer sıfatı ise Peygamberlerin Babası sıfatıdır. İki eşi olmuştu eşlerinden biri olan Hacer, oğulları Hazreti İsmaiil (a.s.)’ın annesidir. Diğer eşi ise Hazreti İshak (a.s.)’ın annesi olan Sare’dir. Oğlu olan Hazreti İsmail (a.s.)’in soyundan son peygamber olan Hazreti Muhammed (s.a.v.) gelmektedir. Diğer oğlu olan Hazreti İshak (a.s.)’ın soyundan İsrailoğulları peygamberleri gelir. İbrahim (a.s.) Müslüman ve hanif olarak adlandırılır.

Hazreti İbrahim (A.S.) Hayatı (Kıssası)

Keldani kavmine gönderilmiş bir peygamber olan İbrahim (a.s.)’a Allah 10 adet suhuf indirmiştir. İbrahim (a.s.) kendisinin heykelini yaptırıp halkının ona tapmasını bekleyen Nemrut’a davet için gitti. Fakat Nemrut daveti kabul etmedi ve İbrahim (a.s.)’ı ateşe attı. Fakat Allah İbrahim (a.s.)’ı ateşin yakmasını istemediğinden bir mucize olarak İbrahim (a.s.)ateşte yanmadı. Bu hadisenin ardından İbrahim (a.s.) ile birlikte ona iman eden halk ve eşi birlikte ilk olarak Babil’e ardından Lut (a.s.) ile birlikte Urfa’nın Harran kasabasına hicret etmiştir. Keldan kabilesi ve Nemrut ise Allah’ın onları sivrisinek ile helak etmiştir.

İbrahim (a.s.) ile oğlu İsmail (a.s.) Allah tarafından kurban olmak ile imtihan edildi. Bunun ardından ise baba oğul Kabe’yi inşa ettiler. Bu sırada İbrahim (a.s.) duvarın üzerine çıkıp insanları hacca davet etmiştir. Duvara çıktığı bölgeye ise Makam-ı İbrahim denilmiştir. İbrahim (a.s.) ile oğlu Kabe’yi inşa etmeyi bitirmesiyle Cebrail (a.s.) gelip haccın nasıl yapılacağını öğretmiştir. Bunun ardından İbrahim (a.s.) ile İsmail (a.s.) ilk hac farzını yerine getirmiştir. İbrahim (a.s.) 175 ya da 200 yaşında vefat ettiği rivayet edilir.

Hazreti İbrahim (A.S.) Mesleği

İbrahim (a.s.) Kabe inşa etmesi ile ilk kez mimarlık faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

İbrahim (A.S.)’ın Mucizeleri ve İlgili Ayetler

İbrahim (a.s.) Kuran’da ismi en fazla geçen peygamberlerden biridir. İbrahim suresi isminde bir surede bulunmaktadır. Kuran’da en çok duası bulunan İbrahim (a.s.)’dır.

İbrahim (a.s.), Hacer ve henüz annesini emmekte olan oğulları İsmail (a.s.) ile birlikte ilerliyorlardı. İbrahim (a.s.) bugün zemzemin olduğu noktada eşini ve oğlunu bir su tulumu ve eski bir azığın içinde bulunan hurmalar ile orada bırakıp gitti. O zamanda henüz etrafta yerleşim yeri ve su bulunmuyordu. İbrahim (a.s.) Allah ona emrettiği için oradan hemen ayrılmıştı. Eşi Hacer İbrahim (a.s.)’ın arkasından yetişip kendilerini neden bırakıp gittiğini sordu ve Allah’ın emrettiğini anlayınca ise hemen geri gitti. Bunun ardından bir süre sonra su bulamayan Hacer’e Allah zemzemin yerinde su çıkararak ona ikram etti.

İbrahim (a.s.) bir gece rüyasında Allah’ın oğlu İsmail (a.s.)’ı kendisi için kurban etmesi gerektiğini gördü. Sabah çok üzgün olsa da bunu oğluna ve eşine açıkladı. Oğlu ve eşi bunun Allah’ın emri olduğu için kabul ettiler ve İbrahim (a.s.) ile oğlu hiç konuşmadan yola koyuldu. Gerekeni yapacakken İbrahim (a.s.) Allah onu durdurdu ve bir koyun indirip kurban kesmeyi müminlere farz kıldı.