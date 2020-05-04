Hz. Hud Kimdir? Hazreti Hud (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Hz. Hud, Ad kavmi için gönderilen ve bu kavmi İslamiyet’e davet eden bir peygamberdir. Nitekim kavmi onun uyarılarını dikkate almamış ve sonunda da helak edilmiştir.

Hz. Hud Kimdir?

Hz. Hud, Sam’ın torunlarından birisidir. Ahkaf bölgesinde doğan ve büyüyen bu peygamber, Ad kavmini Allah’a iman etmeye çağırmıştır. Ad kavmi toplamda 23 kabileden oluşan bir Arap kavmiydi. Nuh tufanı sonrasında tekrar putperestlik yapmaya başladıkları için Allah tarafından helak edilmişlerdir.

Hazreti Hud (A.S) Hayatı (Kıssası)

Hz. Hud, Ahkaf diyarında doğdu ve burada büyüdü. Ad kavmi içerisinde soylu ve şerefli kabul edilirdi. Cömert ve şefkatli olmasıyla dikkat çeken bu peygamber, ibadetlerine de oldukça bağlıydı. Nuh tufanı sonrasında putperestlik yapmaya başlayan ilk kavim Ad kavmi olmuştur. Bu sebeple de Hz. Hud kavmin bu sapkınlığı bırakması için peygamber olarak gönderilmiştir.

Hz. Hud, peygamberliği boyunca Ad kavmini Allah’a iman etmeye çalışmıştır. İlahı ikazları kavmine iletmiş ve bu yolda bazı mucizeler göstermiştir. Ancak Ad kavmi, her fırsatta Hz. Hud’u dinlemeyi reddetmiştir. İrem Bağları adı verilen bereketli topraklarda yaşayan bu kavim, ellerindeki bolluğa güvenerek kibre düşmüştür. Bu kibrin karşılığı olarak da Allah, onlara önce büyük bir kuraklık göndermiştir. Bundan sonra gelen kasırga ile de Ad kavmi tamamen yok olmuştur.

Hz. Hud, Ad kavmi yok olduktan sonra kendisine inanan insanlarla birlikte Mekke’ye göç etmiştir. Hz. Hud, vefat edinceye kadar da Mekke’de yaşamaya devam etti. 150 sene boyunca yaşadığı söylenen Hud peygamberin vefat ettikten sonra Hicr’e defnedilmiştir. Hicr, zemzem ile Kabe arasında yer almaktadır. Ancak Hz. Hud’un nereye defnedildiği ile alakalı farklı rivayetler de bulunmaktadır.

Hazreti Hud (A.S) Mesleği

Hazreti Hud, Ad kavmi içerisinde saygı duyulan bir kişiliğe sahipti. Dünyadaki geçimini ticaret yaparak sağlayan Hud peygamber, yoksul kişilere de bol bol sadaka vermesiyle tanınmaktaydı. Cömert bir kişiliğe sahipti ve orta boylu, esmer, gür saçlı ve güzey yüzlü olduğu rivayet edilmektedir.

Hazreti Hud (A.S) Mucizeleri ve İlgili Ayetler

Hz. Hud, mucizelerle donatılmış bir peygamberdi. Bu kapsamda kendisini reddeden Ad kavmine bazı mucizeler gösterip, Allah’ın varlığını kanıtlamaya çalışmıştır. Hz. Hud tarafından gösterilen ilk mucize rüzgarların yönünü değiştirebilmesiydi. Allah’ın izniyle rüzgarın yönünü değiştiren Hz. Hud, bunu Ad kavminin isteği üzerine yapmıştır. Ad kavmi, bunu görmesine karşın iman etmeyi yine de reddetmiştir. Bunun üzerine kavim, Kur’an’da ye alan rih-i sarsar ifadesiyle helak edilmiştir. Bu ifade Türkçede şiddetli kasırga olarak yer almaktadır.

Hz. Hud’un mucizeleri yalnızca rüzgarın yönünü çevirmekle sınırlı kalmamaktadır. Hud peygamber aynı zamanda yüzünü bir ibrişim haline de getirebilirdi. Yani tüm yüzünü parlak bir sıfata dönüştürebilirdi. Bunun dışında şiddetli yağmurlarda sefere çıkabilmek de Allah tarafından Hz. Hud’a verilen mucizeler arasındadır. Bu bağlamda Hz. Hud dua edince, yağmur sırasında sefere çıkanların sığınabileceği barınaklar görülmeye başlardı.

Hz. Hud’un ismi Kur’an-ı Kerim’in 10 farklı ayetinde yer almaktadır. Bu kapsamda Kur’an’ın 11. suresinin adı da “Hud Suresi” olarak bilinmektedir. Ayrıca 46. sure olan Ahkaf Suresi’nde de Ad kavmiyle alakalı bazı bilgiler bulunmaktadır.