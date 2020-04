Hz. Hızır (A.s) Kimdir? Hazret-İ Hızır'ın Görevi Nedir? Hz. Hızır'ın Kıssası

Hz. Hızır (A.S) son aylarda en fazla araştırılan isimlerden biridir.

Hz. Hızır (A.S) Kimdir?

Hz. Hızır (A.S) Hz. Musa döneminde yaşamıştır. Hadır ve hızır olarak da bilinmektedir. Hz. Hızır (A.S) Arapça kökenli bir isimdir. Hz. Musa döneminde yaşamış olan Hz. Hızır (A.S) kendisine ilahi bilgi ve hikmet öğretilmiş olan kişi olarak bilinmektedir. Hadır isminin anlamı yeşilliği bol yer anlamına gelmektedir. Hadır isminin bir lakap olarak düşünmemiz yanlış olmayacaktır. Pek çok hadis-i şerif'te Hz. Hızır (A.S) ismine yer verilmiştir. İslam'i kaynaklarda Hz. Hızır (A.S)'in soyunun nereye dayandığı hakkında bilgi verilmiştir. Pek çok kaynaklarda Hz. Hızır ile Hz. İlyas birbirinin aynı olduğu söylense de bu ikisi farklı kişilerdir. Dolayısıyla bu tür kaynaklarda yer alan bilgi gerçek dışıdır.

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hz. Hızır (A.S) adı geçmemektedir. Fakat hadis-i şeriflerde Hz. Hızır (A.S) ismine bolca yer verilmiştir. Hz. Hızır aleyhisselam'ın melek veya veli olduğuna dair pek çok bilgi tartışması yer almıştır. Bazı alimler ona melek derken bazı alimler ise melek olduğunu reddederek veli veya nebi olarak adlandırmışlardır. Tasavvuf'ta da Hz. Hızır aleyhisselam'ın ismi bolca yer verilmiştir. Hz. Musa döneminde İsrailoğullarına hitap ederken İsrailoğullarından birisi ona kainattaki en bilgili kişi kimdir diye sormuştur. Hz. Musa bunun üzerine "Benim" dedikten sonra yüce Allah tarafından kınanmıştır ve Hz. Hızır (A.S)'i hatırlamamıştır. Allah tarafından ona tebliğ edilen Hz. Hızır (A.S) en bilgili kişidir.

Hazret-i Hızır'ın Görevi Nedir?

Hadis-i şeriflerde belirtildiği üzere Hz. Hızır (A.S) mitolojik olarak karakterlere bürünerek çeşitli zamanlarda insanların karşısına çıkan ve kıyamete kadar da yaşamaya devam edecek olan biri olarak bildirilir. İnanan kişilerin zor durumlarında bir anda ortaya çıkan ve onların sıkıntılarını Allah'ın izni ile giderecek olan Hz. Hızır (A.S)'dan başka kimse değildir. Bazı kaynaklarda ise kıyamete yakın olarak çıkacak olan Deccal'in yalanlarını gün yüzüne çıkarmak için kıyamete kadar yaşadığı ve onları Allah'ın yolundan alı koyacak olan Deccal ile savaşacak olduğu söylenmektedir. Peygamber efendimiz zamanında da Hz. Hızır (A.S) yaşamış ve peygamber efendimiz vefat ettikten sonra Ehl-i Beyt'e gelerek taziyelerde bulunduğu söylenmiştir.

Hz. Hızır'ın Kıssası

Hz. Musa bir gün Hz. Hızır'ı gördükten sonra ona selam verdi. Ardından ona: ' Cenab-ı Hak'ın sana öğrettiği ilimi benimde öğrenmem için seninle birlikte geleyim mi?" demiştir. Hz. Hızır ise Hz. Musa'ya dönerek: "Benim yaptıklarıma senin yapmaya gücün ve sabrın yetmez ya Musa! demiştir. Ardından Hz. Hızır aleyhisselam Musa'ya tekrardan: "Allah tarafından bana verilmiş olan öyle bir ilim var ki, sen onu bilemezsin." demiştir. Bunun üzerine Hz. Musa Hz. Hızır aleyhisselam'a dönerek: " Beni Allah'ın izniyle sabırlı bulursun. Sana hiçbir işinde karışmayacağım. " demiştir.

Bunun üzerine Hz. Hızır ile Hz. Musa bir gemiye bindiler. Oradan gelen bir serçe kuşu ise binmiş oldukları geminin güvertesine konmuştu. Serçe denizden bir su aldı. Bunun üzerine Hz. Hızır (A.S) Hz Musa'ya dönerek: " Ya Musa! İşte benim ilmim de bu şekildedir, serçenin denizden aldığı bir damla su gibi denizden asla eksilmez. " demiştir.