Hz. Hatice (R.a) Kimdir? Hz. Hatice'nin Kısaca Hayatı Ve Sözleri

Hazreti Hatice (r.a.) edep, afif, nazik ve kibar timsali bir kadındır. Müminlerin annesidir. İslam’a ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ilk inanan kişilerdendir. Resullah (s.a.v)’in en sıkıntılı olan günlerinde her zaman destekçisi olmuş, O’nun arkasında durmuş, sözleri ile onu teselli etmiştir. Her zaman saygıyla, sevgiyle büyüklüğünü göstermiştir. Hizmeti ile gönülleri ferahlatmıştır. Resullah (s.a.v)’in neşe ile dolu olan bir arkadaşı ve bir dostuydu aynı zamanda. Kendisinden sonra gelecek olan tüm mümin kadınlara her şeyi ile örnek olmuştur. Yaşama, hayatı kavrama, İslam’a sahip çıkma anlamında öncü ve örnek olmuştur.

Hz. Hatice (R.A) Kimdir?

Miladi olarak 556 senesinde Mekke’de doğmuştur. Babasının adı Huveylid Annesinin adı ise Fatıma’dır. Hatice (r.a.) soylu bir aileye sahiptir. Babası tarafından Kusay soyuna, annesi tarafından ise Lüey soyuna dayanarak soyları Peygamberimiz (s.a.v.) ile birleşmektedir. İslam ile şereflenmeden önce de iffeti ile bilinen bir kadındır. Babası ise Kureyş’deki iyi tüccarlardan biriydi. Hatice (r.a) İslamiyet öncesinde iki evlilik yapan Hz. Hatice’nin iki kocası da vefat etmiştir.

Kocasının ölümünün ardından birçok kişi Hatice (r.a.) ile evlenmek istedi fakat o teklifleri geri çevirdi. Hatice (r.a.) oldukça yüce gönüllü ve ahlaklı bir kadın olarak güvendiği kişiler ile ticaret yapan, büyük kervan sahibi bir kadındı. Çevresinin yardımı ile en güvenilir olarak bilinen Muhammed (s.a.v.) ile tanışarak ticaret konusunda anlaşma yaptıı ve kölesi olan Meysere’yi Muhammed (s.a.v.) ile Şam’daki sefere gönderdi. Sefer sırasında peygamberimiz (s.a.v.)’in hallerini kölesi Meysere gelince anlattı ve Hatice (r.a.)’ın arkadaşı aracı olarak evlenme teklifini Muhammed (s.a.v.)’e götürdü. Teklifi amcaları Ebubekir ve Hamza ile bu teklifi paylaştı ve aldığı onay ile evlenmeyi kabul etti. Bu şekilde Hatice (r.a.) kırk yaşındayken Muhammed (s.a.v.) ise yirmi beş yaşındayken evlendiler.

Hz. Hatice'nin Kısaca Hayatı ve Sözleri

Evliliğin ardından Hatice (r.a.) tüm servetini Muhammed (s.a.v.)’e bıraktı ve Muhammed (s.a.v.) ticaret ile uğraşmaya devam etti. Hatice (r.a.) yaşının daha büyük olmasına rağmen bir her zaman sevecen, hürmetkar, nazik olmuştur. Bir peygamber eşi olmanın ne kadar kıymetli olduğu bilerek hareket etmiştir. Merhametli, cömert, misafirperver ve şefkat dolu biriydi.

Bir sefer dönüşünde küçük bir çocuk olan köle Zeyd bin Harise’yi eğer parası olsa onu özgürlüğüne kavuşturmuş olacağını söylediğinde hemen Hatice(r.a.) Zeyd’i Peygamberimiz (s.a.v.)’e hediye etmiştir. O’ da Zeyd’i kölelikten hürriyetine kavuşturmuştur. Bu evlilikten Abdullah, Fatıma, Ümmü Gülsüm, Rukıyye, Zeynep ve Kasım isimlerinde çocukları oldu.

Kendisine yalnızlığın sevdirildiği peygamber (s.a.v.) çoğunlukla Hira mağarasına gider ve orada birkaç gün kalırdı. Peygamberlik bildirilmeden önce Cebrail (a.s) ışık olarak görünmeye başladı. Muhammed (s.a.v.) korkarak eve gitti. Daha sonra kendisinin sesler duyup, ışıklar gördüğünü ve putlardan nefret edip bir kahin olmayı istemediğini söyleyerek yaşadıklarını anlattı. Hatice (r.a.) O’nu teselli etti ve kendisine verilen risalet görevi için O’nu yüreklendirdi. Herkesten daha önce O’nun peygamber olduğuna ilk inanan kişi Hatice (r.a.) oldu. Tüm mal varlığını İslamiyet uğrunda harcamaktan, her zaman Resullah (s.a.v.)’i destekleyip, O’na dayanak olmaktan geri kalmadı. İlk ayetlerin vahiy olduğunda eve korkup giden ve eşine sadece kendisini örtmesini söyleyen Resullah (s.a.v.) eşinin kendisini yüreklendirmesi ile vahiyleri okudu. Hatice (r.a.) kendisine neler olduğunu anlamayan Resullah (s.a.v.)’i teskin etti ve örnek olunacak bazı cümleleri sarf etti. “ Yemin ederim Allah seni hiçbir zaman üzmez ve utandırmaz. Çünkü; sen doğru konuşur, işini göremeyenlere yardım eder, akrabalarını gözetirsin. Yoksulları kayırır, misafir ağırlar, haksızlık yaşayanlara yardım edersin” dedi. Hatice (r.a.) ölümüne kadar her zaman dik durdu ve Allah resulüne hep destek oldu. Miladi takvime göre 620 senesinde hastalanarak vefat etti.