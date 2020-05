Hz. Harun Kimdir? Hazreti Harun (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Peygamberler, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını kullarına bildirmeleri için Allah, Teala'nın özel olarak seçerek görevlendirildiği elçileridir. İnsanlara her dönemde ışık saçan peygamberler, insanlara sahip oldukları üstün ahlak ile yol gösterici olmuşlardır. Bu peygamberlerden biri de Hz. Harun'dur.

Hz. Harun kimdir?

Hz. Harun, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden biridir. Hz.Harun (A.S), Hz. Musa'nın ana ve baba bir büyük kardeşidir. Baba ismi İmran Bin Yasher'dir. Soyu Hz.Harun (A.S)'ın oğullarından Lavi'ye dayanmaktadır. Mısır'da dünyaya gelmiştir. Hz. Harun (A.S), Hz.Musa (A.S)'dan daha uzun boylu, beyaz tenli ve geniş sırtlı olarak tarif edilmektedir. Açık ve düzgün dili ile tanınan Hz. Harun (A.S), karakter özellikleri ile yumuşak huylu bir mizaca sahipti. Hz. Harun (A.S) ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de pek fazla bilgi mevcut değildir.

Hazreti Harun (A.S) Hayatı (kıssası)

Hz. Harun (A.S), İsrailoğulları peygamberlerindendir. Mısır'da yaşamıştır. İsrailoğulları ve diğer insanlar, Hz. Harun (A.S)'ın yolunu takip etmişlerdir. Bir gün Hz. Musa şöyle dua eder :

" Rabbim, beni yalanlamalarından korkuyorum, kalbim sıkılır, dilim açılmaz olur. Onun için Harun'a da peygamberlik ver. Bir de onların aleyhimde de bir kısas davaları var. Bu nedenle benim canıma kastetmelerinden korkarım. Bana ailemden bir vezir ver. Biraderim Harun'u. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu içimde ortak kıl. Ta ki seni çok çok teşbih edelim ve seni çok çok zikredelim. Şüphesiz sen bizi hakkı ile görensin."

Allah (c.c) bu duayı kabul etmiştir. Hz.Musa (A.S)'a şöyle söylenildi: " Gidin ve Firavuna peygamber olduğunuzu söyleyin" buyrulmuştur. Hz. Musa ile Hz. Harun bir gün bir dağa giderek bir ağacın üzerine yatak varmış ve uzanmışlardır. Orada Hz. Harun'un ruhunu Allahü Teala almıştır. Tih çölünde ölen Hz. Harun (A.S), Tih çölünde öldüğü zaman 117 yaşında olduğu bilinmektedir

Hazreti Harun (A.S) Mesleği

Hz. Harun (A.S)'ın mesleğinin vezir olduğu bilinmektedir.

Hazreti Harun (A.S) Mucizeleri ve İlgili Ayetler

Hz. Harun (A.S)'ın İsrailoğullarının yaşlılarına çeşitli mucizeler gösterdiği bazı dini kaynaklarda yer almaktadır. Bu mucizelerin detayından bahsedilmemektedir. Hz. Harun (A.S), bir dağın tepesinde Allah'ın oraya koyduğu bir evin içinde yatağa yatmış ve Allah (c.c) onu yanına almıştır. Bu evin yanında da güzel ve çok büyük bir ağaç oluşmuştur. Bu dağa ise Turu- Harun Dağı adı verilmiştir. Bu ölüm olayı da mucize olarak nitelendirilmektedir.

İlgili Ayetler;

Araf Suresi 150. Ayet Tefsiri:

"Musa kavmine oldukça kızgın, üzgün olarak döndüğünde onlara: "Beni arkamdan, ne kötü temsil ettiniz? Rabbinizin emrini çabuklaştırdınız, öyle mi?" dedi. Levhaları bıraktı ve kardeşini başından tutup kendisine doğru çekiyordu (ki Harun ona:) "Annem oğlu, bu topluluk beni zayıflattı (hırpalayıp güçsüzleştirdi) ve neredeyse beni öldürmeye giriştiler. Bari sen düşmanları sevindirecek bir şey yapma ve beni bu zalimler topluluğuyla birlikte kılma (sayma)" dedi. "

Mü'minun Suresi 45. Ayet Tefsiri:

"Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik."

Yunus Suresi 75. Ayet Tefsiri:

"Sonra bunların ardından Firavun'a ve onun önde gelen çevresine Musa'yı ve Harun'u ayetlerimizle gönderdik. Fakat onlar büyüklendiler. Onlar suçlu-günahkar bir kavimdi."