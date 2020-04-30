Hz. Hamza Kimdir Ve Nasıl Müslüman Oldu? Hangi Savaşta Şehit Oldu? Hz. Hamza'nın Hayatı

Son günlerde en çok araştırılanlardan birisi de Hz. Hamza'nın hayatıdır. Arama motorlarında en fazla araştırılan konulardan olan Hz. Hamza'nın örnek bir hayatı vardır.

Hz. Hamza Kimdir?

Hz. Hamza 569 yılında Mekke'de doğmuştur. Hz. Hamza aynı zamanda peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in amcasıdır. Hz. Hamza İslamiyet’in doğuşundan sonra ilk Müslüman olmuş kişiler arasında yer almıştır. Hz. Hamza "Allah'ın Aslanı" lakabına sahip idi. Hz. Hamza aynı zamanda peygamber efendimizin süt kardeşidir. Annesi Hale hanımdır. Hz. Hamza 625 yılında bir savaşta şehit oldu.

Hz. Hamza Nasıl Müslüman Oldu?

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Cebrail aleyhisselam'dan almış olduğu ilk vahiy ile birlikte insanları Allah'ın dinine çağırmaya başladı. Tek kurtuluşun Allah'a yönelmek olduğunu çirkin işlerden arınmanın kurtuluş olduğunu bildirmiştir. Peygamber efendimizin insanları İslam'a davet ettiğinde ilk olarak Hz. Hamza efendimize inanmadı ve Müslümanlığı reddetmiştir. Hz. Hamza avcılık ile uğraşıyordu. Bir gün Avı bittikten sonra dönüşte peygamber efendimiz ve yanındakilerin hakarete uğradığı görmüştü. Efendimize hakaret eden amcası Ebu Cehil idi. Abdullah'ın cariyesi Hz Hamza'ya Ebu Cehil'in peygamberimize yapmış olduğu hakaretleri ve diğer olayları da anlatır.

Hz. Hamza bunu duyduktan sonra kardeşi Ebu Cehil ve yanındakilerinin arasına dalar. Ebu Cehil'i başından yaralar. Daha sonra Ebu Cehil'in yanındakiler Hz. Hamza'ya karşı koymak isteyince Ebu Cehil yanındakilere dönerek "Dokunmayın Hz. Hamza'nın hakkı vardır. Çünkü ben onun biraderzadesine çok hakaretler ettim." demiştir. Yanındakilere tekrardan dönerek " Hamza'ya bir şey yapmayınız. Eğer ona bir şey yaparsanız bu öfke ile gidip Müslüman olu verir. " demiştir. Ebu Cehil bu durumda iken bile kötü düşüncesini eksik etmemiş ve yandaşlarına bu fikrini iletmiştir.

Hz. Hamza Ebu Cehil ile yaşadıklarını anlatmak için peygamber efendimizin huzuruna gelir. Ona Ebu Cehil ile yaşadıklarını anlatarak efendimizi teselli etmek ister. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Hz. Hamza'ya kendisine iman etmesi ve Müslüman olmasını ister. Hz. Hamza burada Müslüman olmaya karar verir ve efendimizin eşliğinde kelime-i şahadet getirerek Müslüman olur.

Hangi Savaşta Şehit Oldu?

Hz. Hamza Müslüman olduktan sonra İslam'ın yayılması için insanlara tebliğ etmiş ve insanları doğru yola çağırmıştır. İslam'ın yayılması için savaşlara katılmıştır. Uhud savaşında büyük kahramanlıklar göstermiştir. Pek çok Müşrik'i öldürmüş ve bu savaşta yaklaşık olarak yirmi kere yara almıştır. Vahşi'nin savaş esnasında atmış olduğu mızrak sonucu ise şehit olmuştur. Hz. Hamza Uhud savaşı ile özdeşleşmiş ve Uhud savaşından sonra "şehitlerin efendisi" olarak adlandırılmıştır.

Hz. Hamza'nın Hayatı

Hz. Hamza Müslüman olduktan sonra İslam için birçok savaşa katılmıştır. Hz. Hamza Bedir savaşında da yer aldı ve savaşın kazanılmasında büyük fedakarlıklar göstermiş oldu. Rivayetlere göre Bedir savaşında Hz. Hamza'nın olması Müslümanlara büyük avantaj sağlamıştır. Hz. Hamza yaşamı boyunca savaşmayı çok iyi biliyordu. Avcılıkla uğraştığından dolayı çok iyi bir nişancı ve avcı idi. Dolayısıyla Hz. Hamza İslam'ı seçtikten sonra Müslümanlar savaşlarda daha da kuvvetli hale geldi. İslam'ın yayılmasında etkili bir güç olmuş oldu. Uhud savaşında ise Vahşi tarafından mızrak darbesi ile birlikte şehit edildi.