Hz. Fatıma (R.a) Kimdir? Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.a.v)'in Kızının Hayatı

Hz. Fatıma Peygamber efendimizin kızlarından biridir. Hayatı ve yaşayış şekli ile insanlığa örnek olmuştur. Hz. Fatıma hayatı en çok araştırılanlar arasına girmiştir.

Hz. Fatıma (R.A) Kimdir?

Hz. Fatıma 605 yılında Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde doğmuştur. İslam'ın Mekke gelmesinden yaklaşık 1 yıl önce doğmuştur. Peygamber efendimizin kızlarından biridir. Peygamber efendimiz 45 yaşında iken dünyaya gelmiştir. Annesi Peygamber efendimizin ilk eşi olan Hatice'dir. Hz. Fatıma'nın eşi İslam’ın dört halifelerinden biri olan Hz. Ali'dir. Bu evlilikten ise 5 çocukları olmuştur. Hz. Fatıma'nın ismi bazı kaynaklarda ise Fatıme Zehra, Ez Zehra olarak da geçmektedir. Hz. Fatıma'nın çocuklarının isimleri şu şekildedir;

- Hasan bin Ali

- Hüseyin bin Ali

- Muhsin bin Ali

- Zeynep bint Ali

- Ümmü Gülsüm bint Ali

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) kızına "Allah onu sevenleri cehennemden uzaklaştıracağı için kızıma Fatıma ismini verdim." demiştir. Fatıma ise Arapça kökenli bir isimdir. "Sütten kesilmiş" anlamına gelmektedir. Peygamber efendimizin en son çocuğudur. Küçük yaşından itibaren Peygamber efendimizin her işini yaptığı için peygamber efendimiz kendisine "Babasının Annesi" anlamına gelen, Ümmü Ebiha lakabını vermiştir. Cennet hanımlarının efendisi olarak bilinen Hz. Fatıma Peygamber efendimize ilk iman eden kişiler arasındadır. Hz. Fatıma İslam coğrafyasında ki lakabı "Beyaz parlak ay gibi yüzü olan kadın" anlamını taşıyan Zehra'dır. Hz. Fatıma 25 yaşında Medine şehrinde 632 yılında vefat etmiştir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in Kızının Hayatı

Hz. Fatıma'nın hayatına dair Şii kaynaklar derin bir bilgi barındırır. Günümüzde Hz. Fatıma'nın hayatına dair Şii kaynaklardan alınan bilgiler esas kabul edilmiştir. Hz. Fatıma doğumundan ölümüne kadar 25 senelik ömründe peygamber efendimizin her zaman yanında olmuştur. Birgün peygamber efendimizi öldürmeye gelen azgın müşrikleri "Rabbim Allahtır diyen bir adamı bunun için mi öldüreceksiniz?" diyerek müşrikleri oradan uzaklaştırmış. İslam'ın yayılmasında büyük fedakarlıklar göstermiştir.

Hz. Fatıma yaşamı boyunca Peygamber efendimiz tarafından hep sevildi. Yoğun bir baba sevgisi altında büyüdü. Peygamber efendimizden güzel ahlakı, cömertliği ve dürüstlüğü öğrendi. Hz. Muhammed (S.A.V) ve Hz. Hatice tarafından aldığı eğitimler ile eğitimini tamamladı. Çocukluğunda Kureyş'de yaşadığı sıkıntılar ile birlikte büyüdü. Çok sıkıntılar çok cefalar çekti. Daha fazla zulüm ve baskı altında yaşayamayan Hz. Fatıma Peygamber efendimiz ile birlikte Medine'ye hicret etti.

Hz. Fatıma ve Hz. Ali'nin Evliliği

İslam halifelerinden biri olan Hz. Ali Hz. Fatıma'yı istemek istiyordu. Fakat kendisinin birikimi olmadığı için bunu peygamber efendimiz ile paylaşmaktan çekiniyordu. Hz. Ali bir gün Hz. Fatıma'yı istemek için peygamber efendimizin huzuruna geldi. Fakat başını öne eğerek durdu. Peygamber efendimiz (S.A.V) ona "Ya Ali! Öyle zannediyorum ki bir isteğin var!" dedi. Hz. Ali bunun üzerine "Annem babam senin yoluna feda olsun, senden bir istirhamım var fakat uzun süredir bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum" demiştir. Bunun üzerine peygamber efendimiz (S.A.V) "Herhalde kızımı istemeye geldin" diyerek Hz. Ali'nin söyleyemediğini anlayıp söylemiştir. Kızı için nelerin olduğunu söyleyen Hz. Muhammed (S.A.V) Hz. Fatıma'nın Hz. Ali ile evlenmesinin bir Allah'ın emri olduğunu söyleyerek kızını Hz Ali'ye Allah'ın emri neticesinde vermiştir.