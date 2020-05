Hz. Eyyup Kimdir? Hazreti Eyyup (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Kuran-ı Kerim’ de ismi geçen peygamberlerden biri Hazreti Eyyup’dur. Hayatını ağır imtihan ile geçirmiş bir peygamberdir. Hazreti Eyyup hayatında yaşamış olduğu bu ağır imtihanlara rağmen şeytanın oyunlarına gelmeyip Allah’ın bildirdiklerinden ayrılmamış bir peygamberdir.

Hazreti Eyyup Kimdir?

Peygamberlerden biri olan Yakub (a.s.)’ın kardeşlerinden biri olan Iys’in neslinden gelen bir peygamberdir. Hazreti Eyyub (a.s.) Şam taraflarında yaşamıştır. Peygamberlik döneminde çok az sayıda kişi kendisine iman etmiştir. Hazreti Eyyub (a.s.)’ın dedesi İshak (a.s.)’dır. Dedesi kendisi için Allah’a çok evlat, çok mal ve çok mülkü olması içine dua etmiştir. Allah’ın bu duayı kabul etmesi ile Hazreti Eyyub çok evladı olan ve çok malı olan bir kişi olmuştur. Hem tarlası hem hayvanı hem de hizmetçileri bol olan bir peygamberdi. Sofrasında mutlaka fakir birini bulundururdu. Dullara, yetimlere ve fakirlere her zaman yardım ederdi. Allah’ın kendisine vermiş olduğu bu nimetleri her zaman kendisine misafir olanlar ile paylaşmıştır.

Hazreti Eyyub’un Hayatı (Kıssası)

Hazreti Eyyub yaşamının başlarında zengin biri iken yaşamının ortalarında fakir biri olmuştu. Hiçbir zaman serveti Eyyub (a.s.)’ı Allah’ın yolundan onu ayırmamıştır. Şam civarında yaşayan insanlar için peygamber olarak gönderilmiştir. Peygamberliğinin gereğini her zaman yapmış ve insanları Allah’a iman etmeye ve Allah’a ibadet etmeye çağırmıştır. Daveti sırasında çok fazla sıkıntı çekmiştir. Daha sonrasında Allah Hazreti Eyyub’u malı, bedeni ve evladı üzerinden sınamıştır. Bütün sıkıntılara rağmen her zaman sabır eden bir kul olması ile Allah Sad suresinde Eyyup (a.s.)’ı sabırlı olarak bulduğunu bildirmiştir.

Mallarını Allah Eyyub (a.s.)’ın elinde bazı nedenler ile aldı. Koyunlarının telef olmasının ardından Eyyub (a.s.)’ın yanına şeytan çoban kılığında gelmiştir ve mallarının telef olmuş olduğunu bildirmiştir. Fakat Hazreti Eyyub o malları kendisine verenin Allah olduğunu ve geri alanında Allah olduğunu söylemiş, hiç şikayet etmeden şükretmiştir. Böylece şeytan kahrolarak oradan ayrılmıştır.

Daha sonra Allah oğlunu deprem vererek göçük altında bırakmıştır. Yine şeytanın insan kılığında haber vermesi üzerine çocuklarına olan merhametinden dolayı ağlayarak Allah’a isyan etmemiş ve teslimiyeti göstermiştir. Şeytana ise sen iblissin ve beni Rabbim’e karşı isyan etmem için teşvik ediyorsun diyerek şeytanı kahretmiştir. Daha sonra ise bedeninde meydana gelen bir hastalık zaman geçtikçe kötüleşip kurtçuk ve kötü kokular oluşturması ile yavaş yavaş etrafında kimsesi kalmamıştır. Eşi Rahime Hatun ona her zaman bakmıştır fakat yedi sene Eyyup (a.s.) sıkıntılar içinde kalmış fakat hiç şikayet etmemiş ve ibadetine devam etmiştir. Hastalığı dili ve kalbini etkileyince artık Allah’a karşı ibadet edememekten korktuğu için Allah’tan şifa istemiş ve şifasını bulmuştur.

Hazreti Eyyup (A.S.)’ın Mesleği

Hazreti Eyyub (a.s.) ziraatçilik ile uğraşmaktaydı. Yaşadığı bölgede bulunan eşek, at, davar, deve gibi her cinsteki mal kendisine aittir.

Hazreti Eyyup (A.S.)’ın Mucizeleri ve İlgili Ayetler

Eyyup (a.s.)’ın ayağını yere vurması ile soğuk ve sıcak olmak üzere yerden iki pınar çıkmıştır. Yerden çıkan sıcak su ile yıkanması bedeninde bulunan hastalıkların iyileşmiş, soğuk su ile yıkanması içerisinde bulunan hastalıkların iyileşmiştir. Kuvvetlenmiş, gen ve taze görünümüne kavuşmuştur. Allah mallarını geri vermiş, birçok evladı olmuş ve ölen çocuğu tekrar dirilmiştir.

Eyyub (a.s.) bereket duası etmiş ve koyun yünleri birer ibrişim olmuştur. Eyyub (a.s.) davetini yaparken halktan biri evinin direklerinin kalkıp havada durmasını ve evin yerinde kalmasını görmeyi mucize olarak görmek istemiş ve Eyyup (a.s.) dua etmiş Allah’da bunu gerçekleştirmiştir. Eyyup (a.s.)’ın başka bir duası ile çölde dumanlar ve seraplar su olmuştur.

Kuran’da Şura suresi, Nisa suresi, Enam suresi, Sad suresinde Eyyup (a.s.) ile ilgili ayetler bulunur.