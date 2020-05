Hz. Elyesa Kimdir? Hazreti Elyesa (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Hz.Allah (C.C), kutsal bir görev verdiği sevgili peygamberleri aracılığı ile kavimleri buyruk ve yasaklarına dair bilgilendirmiş ve kendisine itaat etmelerini, böylelikle kurtuluşa erebileceklerini bildirmiştir. Beni İsrail kavminin ıslah olması için çok çaba sarf eden peygamberlerden biri de Hz. Elyesa (A.S) olarak bilinir.

Hz. Elyesa Kimdir?

Hz. Elyesa (A.S) Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden biridir. İsrailoğullarına Allahü Teala tarafından gönderilmiştir. İlyas (A.S)'ın halefi olarak ondan sonra gelen peygamber olduğu bilinmektedir. Hz. Elyesa (A.S), ömrünün sonuna kadar İsrailoğullarının arasında kalıp Hz. İlyas (A.S)'ın yolunu takip etti ve insanları Allah'a inancına yöneltti.

Hazreti Elyesa (A.S) Hayatı (kıssası)

Hz. Musa (A.S)'ın getirdiği dini tebliğ etmiş ve yayma görevini ifa etmiştir. Çocuk iken hastalanan Hz. Elyesa (A.S) için Hz. İlyas (A.S) Allahu Teala'ya yakararak dua etmiş ve Allah (C.C), Hz.İlyas (A.S)'ın duasına icabet ederek duasını kabul etmiştir. Hz. Elyesa (A.S), böylece iyileşmiştir. Hz. Elyesa (A.S) da, o günden sonra Hz. İlyas (A.S)'ın hiç bir zaman yanından ayrılmamıştır. Allahu Teala, Hz. İlyas (A.S)'dan sonra Hz. Elyesa (A.S)'ı peygamber olarak seçip görevlendirmiştir. Hz. Elyesa (A.S), Hz. İlyas (A.S)'dan sonra İsrailoğullarının ıslahı için çok emek vermiş ve tebliğ görevini yerine getirmiştir.

Hz. Elyesa (A.S)'ın peygamberliği döneminde kavminde bulunan kabileler arasında devletin başına geçerek idareyi ele almak amacı ile bir yarış başlamıştı. Bu kabileler, Hz. Elyesa (A.S)'ın öğütlerini, sözlerini dinlemeyerek birbirlerine düştüler. Ortaya çıkan fitne, çekişme ve kavgalar devam etti. Sonu gelmedi. Bütün bu yaşananlar üzerine Allahu Teala, onlara Asur Devleti'ni musallat etti. Kendi yaptıkları kötü işler neticesinde Allahu Teala'nın sonsuz rahmetinden mahrum kaldılar, uzak düştüler. Asurlulara yenilip zelil ve perişan oldular.

Hazreti Elyesa (A.S) Mesleği

Hazreti Elyesa (A.S), Hz. Musa (A.S)'ın dinini İsrailoğullarına yaymıştır.

Hazreti Elyesa (A.S) Mucizeleri ve ilgili Ayetler

Hz. Elyasa (A.S)'ın mucizeleri ile ilgili şu olaylar anlatılmaktadır :

- Eriha kentinde halkın içme sularında acılaşma görülmüştü. Bu durum üzerine hemen Hz. Elyasa (A.S)'ya başvurdular. Kendisinden yardım istediler. Hz. Elyesa (A.S)'da acı bir tadı olan içme suyuna bir miktar tuz parçası atarak: suya " Tatlı ol!" dedi. Allahü Teala'nın izni ile su önceki acı halinden kurtularak tatlı ve lezzetli bir hale dönüştü.

- Bir başka mucize şöyle rivayet edilir: Borçlu ve dul bir kadın Hz. Elyesa (A.S)'a geldi. Fakir olduğunu, müşkil bir durumda olduğunu anlattı. Bunun üzerine Hz. Elyesa (A.S), kadına sordu: "- Evde neyin var?", Kadın: "-Bir avuç kadar yağım var!" dedi. Hz. Elyesa (A.S) : "-Git o yağı, bir kabın içine koy!"dedi. Kadın evine gitti. Kendisine söyleneni yaptı. Sonrasında bütün kaplarının yağ ile dolduğunu gördü. Bu mucize sayesinde tüm borçlarını ödedi ve buna rağmen elindeki yağlar da tükenmedi.

Hz. Elyesa (A.S), vefatı yaklaştığı zaman Zülkifl (A.S)'ı yanına çağırarak Allahu Teala'nın buyruğu ile

kendisinden sonra yerine onu halef olarak tayin etti.

İlgili Ayet :

Sad Suresi 48. Ayet Tefsiri:

" İsmail'i, Elyesa'ı ve Zükifl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı olanlardandır. "

En'am Suresi 86. Ayet Tefsiri:

" İsmail'e, Elyesa'ya, Yunus'a ve Lut'a da hidayet (peygamberlik) verdik. Hepsini alemler üzerine üstün kıldık."