Hz. Ebubekir (R.a) Kimdir? Hz. Ebubekir'in Hayatı, Halifelik Dönemi Ve Sözleri

Hz. Ebubekir (R.A) hayatına dair İslam kaynaklarında pek çok bilgi bulunmaktadır.

Hz. Ebubekir (R.A) Kimdir?

573 yılında Mekke'de dünyaya gelen Hz. Ebubekir (R.A) tam adı Ebu Bekir Abdullah bin Ebi Kuhafe'dir. Hz. Ebubekir (R.A) peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in aynı zamanda sahabesidir. Peygamber efendimiz gibi yaşamı boyunca putlara tapmamış, her zaman güzel ahlaklı olmuş bir sahabedir. Peygamber efendimiz Hz. Muhamed (S.A.V) peygamber olduktan sonra ona ilk iman edenler arasında Hz. Ebubekir (R.A) yer almaktadır. Peygamber efendimizin en sevgili dostudur. Hz. Ebubekir (R.A) Medine'de 634 yılında vefat etmiştir. Kabri Mescid-i Nebevi Medine'de bulunur.

Hz. Ebubekir'in Hayatı

Hz. Ebubekir (R.A) yaşamı boyunca her zaman peygamber efendimizin yanında olmuştur. Onun İslam davasını desteklemiş ve onu tüm kötülüklerden korumak için yoğun bir gayret sarfetmiştir. Yaşamı boyunca güzel ahlaklı bir insan olmuştur. Oldukça cömert ve salih amel işleyen biriydi. Konuşma kabiliyeti yüksek olan Hz. Ebubekir (R.A) bol bol sahabesine sohbet verirdi. Ayet-i kerimlerden bildirildiği üzere peygamber efendimizin sözlerini en iyi o anlardı. Yaşamı boyuna Ebubekir peygamber efendimizin yanından hiç ayrılmamış başka yere hicret etse dahi kalben hep onun yanında olmuştur. Onu hiç kırmamış ve tüm benliği ile ona hizmet etmiştir. Efendimizin bildirdiği üzere Cennet'e ilk girecek kişi Hz. Ebubekir (R.A)'dır.

Hz. Ebubekir (R.A) yaşamı boyunca hep mütevazi bir hayat yaşadı. İsraftan kaçınır ve olanla yetinir fazla geleni paylaşan biriydi. Efendimizin en sevgili dostu idi.

Hz. Ebubekir'in Halifelik Dönemi

Peygamber efendimizin vefatından sonra ilk halife seçilen Hz. Ebubekir (R.A)'dır. Onun emanetini kaldığı yerden devam ettiren ve emanetine sahip çıkmak için çok cefalar çekmiştir. İslam devletini yaşatmış ve İslam topraklarını genişlettirmiştir. Onun döneminde Trablusgarp ve Horasan ayrıca Kafkasya İslam devleti topraklarına dahil edildi. Hz. Ebubekir (R.A) halifelik döneminde farklı kabileler İslam ile tanışmış ve Müslüman olmuşlardır. İslam devletinin siyasi ve hukuki temeli Hz. Ebubekir (R.A) döneminde atılmış oldu. Hz. Ebubekir (R.A) halifelik dönemi iki yıl sürmüştür. Efendimiz öldükten sonra Hz. Ebubekir (R.A) halifeliği döneminde pek çok yalancı peygamber gün yüzüne çıktı. Bu yalancı peygamberler Hz. Ebubekir (R.A) sayesinde benimsenmedi ve dışlanmış oldu.

Hz. Ebubekir (R.A) yalancı peygamberlerin üzerine bir ordusunu gönderdi ve onları bastırdı. İnsanların bu peygamberlere inanmasını engelledi. Böylece bu yalancı peygamberlere inanan kabileler artık Hz. Ebubekir (R.A) sayesinde peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'e iman etti. Hz. Ebubekir (R.A) döneminde hafızlar savaşlara katıldı. Pek çok hafız bu savaşlarda şehit edildi. Kur'an-ı Kerim'in ortadan kaybolması endişesi ile Kur'an-ı Kerim kitap haline getirildi.

Hz. Ebubekir'in Sözleri

- " Huzur bulmak isteyenler, ezan okununca dirilsinler. Namaz ile yaşasınlar. "

- " Kabre hazırlıklı gelin. Kim ki kabre hazırlıksız gelirse o kişi denize kayıksız açılmış gibidir. "

- " Doğruluk emanet ise yalancılık hıyanettir. "

- " Her hastalık Müslümanlara aslında bir şifadır. Nefsi terbiye eder. Günahları temizler. "

- " Hayırlı işlerde acele ediniz. Çünkü arkanızdan gelen ecelinizin olduğunu unutmayınız. "