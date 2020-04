Hz. Cebrail (A.s) Kimdir? Vahiy Meleği Hazret-İ Cebrail'in Görevi Nedir?

Hz. Cebrail (A.S) Allah tarafından vahiy meleği olarak gönderilen bir melektir.

Hz. Cebrail (A.S) Kimdir?

Hz. Cebrail (A.S) Allah tarafından gönderilen dört büyük meleklerden bir tanesidir. Aynı zamanda Cebrail (A.S) için güven anlamına gelen emin adı verilmiştir. Cebrail Aleyhisselam'ın birçok isimleri bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Cebrail aleyhisselam'dan söz edilirken Cibril ifadesi de kullanılmıştır. Hz. Cebrail'in diğer isimleri ise Ruhulkudüs, Ruhulemin ve Resul'dür. Hz. Cebrail en üstün ve en büyük melektir. Aynı zamanda cenab-ı Allah'a en yakın olan melek Hz. Cebrail (A.S)'dır.

Peygamber efendimiz Cebrail aleyhisselam için müthiş bir güce ve üstün bir akla sahip olduğundan bahsetmiştir. Bu yüzden karşı konulamayan bir güce sahiptir. Hz. Cebrail (A.S) aynı zamanda meleklerin efendisi olarak "Seyyüd-ül Melaike" ile anılmaktadır. Hz. Cebrail (A.S) peygamber efendimize Hira dağında ilk vahyi getiren melektir. Peygamber efendimize ilk emir olan oku anlamına gelen "ikra" ayetini bildirmiştir. Hz. Cebrail (A.S) aynı zamanda Yahudilik ve Hristiyanlık'ta da ismi geçen bir melektir. Kitab-ı mukaddes'de ismi geçen meleklerden biridir.

Hz. Cebrail (A.S) Yahudi ve Hristiyan kaynakların da da bolca geçmektedir. İlk olarak Cebrail isminden "Daniel" adlı kitapta söz edilmiştir. Bu kitapta "Gabriel" şeklinde esas anlamı Cebrail ismi geçmektedir. Gabriel kelimesinin kökeni Yunanca veya Latince olduğu tahmin edilmektedir. Daniel isimli kitapta Cebrail aleyhisselam için Allah'ın daima sol tarafında durduğundan söz edilir. Ayrıca kitapta Cebrail aleyhisselam için kötülükleri yok ettiği ve şeytanları da uzaklaştırdığından söz eder. Yahudilik'te de Cebrail aleyhisselam Tanrı'nın emirlerini yerine getiren, emirlerini peygamberlere bildiren melek olarak bildirilir. Ayrıca adalet tayin edici olarak da bildirilmiştir. Ayrıca İslam'da da Cebrail aleyhisselam için cebr yani kuvvet anlamı da kullanılmıştır. Cebrail aleyhisselam'dan gerek ayetlerde gerekse de hadisler de sık sık söz edilmektedir.

Özellikle tefsir ve fıkıh kitaplarında Hz. Cebrail aleyhisselamdan sıklıkla söz edilmiştir. Onun yapmış olduğu mucizeleri ve insan kılığında ki görünüşü hakkında sıklıkla bilgiye yer verilmiştir. Cebrail aleyhisselam arşı taşıyan meleklerin efendisidir. Cebrail aleyhisselam'ın emrinde olan arşı çevreleyen bir melek ordusu bulunmaktadır. Mükemmel bir üstün güce sahiptir. Kusursuz bir melektir. Ayrıca en son ölecek ve ilk dirilecek olan da Cebrail aleyhisselamdır. 600 tane kanadı vardır.

Vahiy Meleği Hazret-i Cebrail'in Görevi Nedir?

Cebrail aleyhisselam'ın görevi Allah'ın emirlerini ve buyruklarını peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'e iletmektir. Cebrail'in Allah'ın buyruklarını ve emirlerini peygamberimize ilettiğinden dolayı kendisine "vahiy meleği" denilmiştir. Hadislerde bildirildiği üzere Cebrail aleyhisselam peygamber efendimizin yanına sık sık insan suretinde geldiği bildirilmiştir. Cebrail aleyhisselam'ın peygamber efendimize namaz, abdest ve diğer eğitimleri verdiği bildirilmiştir. Özellikle Ramazan aylarında Cebrail aleyhisselam peygamber efendimizin yanına gelerek ayetleri baştan sona ona tebliğ ederdi. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'e mucizeler Hz. Cebrail aleyhisselam tarafından sık sık gösterilmiştir.

İslam'ın yayılmasında peygamber efendimiz Yahudiler tarafından sıklıkla dışlanmış ve onlara mucize göstermesini istemiştir. Mucizeleri göstermekte Hz. Cebrail (A.S) peygamber efendimize yardımcı olmuş ve mucizeleri gerçekleştirmiştir. Ayrıca Cebrail aleyhisselam insan kılığına girerek İslam'ın yayılması için savaşlara katılmış İslam'ın yayılmasına ve savaşların kazanmasına yardımcı olmuştur.