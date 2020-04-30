Hz. Aişe (R.a) Kimdir? Hz. Ayşe'nin Kısaca Hayatı Ve Sözleri

Son aylarda arama motorlarında en çok Hz. Aişe (R.A) kimdir? Şeklinde araştırma yapılmaktadır. Hz. Aişe'ye dair bütün bilgiler İslami kaynaklarda mevcuttur.

Hz. Aişe (R.A) Kimdir?

Hz. Aişe İslami kaynaklara göre Peygamber efendimiz (S.A.V)'e peygamberlik geldikten 4 yıl sonra 614 yılında Mekke'de doğmuştur. Peygamber efendimiz (S.A.V)'e Hz. Aişe (R.A)'ın eşi olduğu melekler tarafından rüyasında söylenmiştir. Hz. Aişe İslam halifelerinden biri olan Hz. Ebubekir'in kızıdır. Hz. Aişe tıpkı peygamberimiz gibi Kureyş kabilesindendir. Hz. Aişe'nin annesi Ümmü Rüman hanımdır. Ümmü Rüman hanım Peygamber efendimizin hürmet ve saygı gösterdiği hanımlardan biridir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ile Medine'ye hicret ettikten 2 yıl sonra evlenmiştir. Peygamber efendimiz'in evlenmiş olduğu en genç eşidir. Hz. Aişe (R.A) peygamber efendimizin üçüncü eşidir.

Hz. Ayşe'nin Kısaca Hayatı ve Sözleri

Hz. Aişe Medine'ye küçücük bir eve gelin gelmiştir. Mescid'- Nebi'ye gelin gelmiştir. Hz. Aişe küçük yaşlardan itibaren peygamber efendimiz'in sohbetlerini ve fetvalarını dinleme imkanı bulmuştur. Oldukça zeki bir hanımefendi ve güzel konuşma kabiliyeti ile bilinirdi. Hafızası son derecede kuvvetli idi. Bu özelliklerinden ötürü Hz. Ayşe (R.A) peygamber efendimizin her zaman takdirini kazanmıştır. Hz. Aişe peygamber efendimizin en sevdiği eşlerinden biridir. Onunla konuşmaktan onun sorularına cevap vermekten hiçbir zaman bıkmamış ve aksine bundan büyük zevk almıştır.

Hz. Aişe peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ile yaklaşık olarak 8 yıl evli kalmıştır. Hz. Aişe her gece namaz kılardı. Çoğu zaman ise oruç tutardı. İffet sahibi bir hanımefendi idi. Hz. Aişe (R.A) öksüz ve yetimlere bakardı. Onların ihtiyaçlarını karşılar ve onları eğitirdi. Daha sonra ise onlara uygun bir eş bulup evlendirirdi. Hz. Aişe sahabeler arasında en çok hadis bilen kişiydi. 2 binin üzerinde hadis bildiği bilinmektedir. Hz. Aişe (R.A) Kur'an-ı Kerim'i bütün incelikleri ile bilen ve tefsir eden kişiydi. Hayatı boyuna Kur'an-ı Kerim'i okumuş ve her daim hatim etmiştir. Ensap ilmi ile de yakından ilgili idi. Yaşamı boyunca İslamiyet'i herkese öğretmiş ve çoğu talebesi bulunmuş bir hanımefendi idi. Ayrıca fıkıh ilminin kurucularındandır.

Peygamber efendimiz vefat ettikten sonra 47 yıl daha yaşamıştır. Daha sonra ise tıpkı Peygamber efendimiz (S.A.V) gibi 63 yaşında Medine'de vefat etmiştir. Hz. Aişe (R.A)'ın pek çok sözü bulunmaktadır. İşte o sözlerinden bazıları;

" Resullullah bakire olarak yalnızca benimle evlendi. Onun ilk bakire eşi benim. Ayrıca annesi ve babası da muhacir olan tek eşi yine benim. Cenab-ı Allah benim suçsuzluğumun üzerine ayet indirmiştir."

" Hz. Muhammed (S.A.V) ile aynı kaptan gusul abdesti alırdık. O bana ben ona yoğun bir sevgi beslerdik. O hasta olunca ben tedavi ederdim. Her anında yanında olurdum. Benim odamda vefat etmiştir."

" Anam babam sana feda olsun ya resulAllah."

" Gerçek bir Müslüman'da asla şu iki şey bulunmaz; Cimrilik ve Kötü Ahlak."

" Cömert insan Allah'ın cennetine yakın, cehennemine ise uzak olan kimsedir. Cimri insan ise Allah'ın cehennemine yakın, cennetine ise uzak olan kimsedir."

" İnsan kalbi güzel ahlak ile doluysa dudaklarından da o ahlakı dökülür."