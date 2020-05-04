Hz. Adem Kimdir? Hazreti Adem (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Hz. Adem’in adı Kur’an-ı Kerim’in 25 farklı yerinde geçmektedir. Bu kapsamda Hz. Adem “Ülü-l-azm” yani en yüksek derecedeki peygamberler arasında yer almaktadır.

Hz. Adem Kimdir?

Hz. Adem, Allah tarafından yaratılan ilk insan ve ilk peygamber olma niteliği taşımaktadır. Bu kapsamda Allah önce Hz. Adem’i sonra da Havva annemizi yaratmış ve onları birbirine nikahlamıştır. Allah’ın verdiği emir üzerine şeytan dışındaki tüm melekler Hz. Adem’e secde etmiştir. Bu olaydan sonra şeytan Allah’ın huzurundan kovulmuştur. Şeytan secde etmeme gerekçesini kabul ettirebilmek için Allah’tan izin istedi ve insanları yoldan çıkarmaya başladı. Böylece de şeytan ile insanın savaşı başlamış oldu.

Hazreti Adem (A.S) Hayatı (Kıssası)

Hz. Adem ve Havva cennette kendilerine yasak kılınan meyveyi yedikten sonra, Allah tarafından dünyaya gönderilmişlerdir. İnsanoğlu için hayatın başlangıcı da bu nokta olarak kabul edilmektedir. Hz. Adem ve Hz. Havva dünyaya geldikten sonra uzun yıllar birbirlerinden ayrı kalmışlardır. Ancak tövbe ettikten sonra Allah onları affederek, birbirlerine kavuşmalarına izin vermiştir. Bu kapsamda Hz. Adem, toprağı işlemiş ve tarım yaparak neslini burada devam ettirmiştir.

Dünya üzerinde işlenen ilk cinayet, Hz. Adem’in oğulları arasında yaşanmıştır. Buna göre, Kabil, kardeşi Habil’i öldürerek ilk cinayeti işlemiştir. Bundan sonra Hz. Adem’e salih bir evlat olarak Hz. Şit (A.S) gönderilmiştir. Hz. Şit Kur’an-ı Kerim’de adı yer almayan peygamberler arasındadır. Ancak kendisine 50 sahife indirilmiştir. Hz. Adem vefatından önce Hz. Şit’i yanına çağırmış ve ona Tufan vakti de dahil olmak üzere bazı bilgiler öğretmiştir. Hz. Adem’in 930 ya da 1000 yaşına kadar yaşadığına dair farklı rivayetler bulunmaktadır. Buna ek olarak Hz. Adem’in kabrinin de Ebukubeys Mağarası ya da Nevz Dağı’nda olduğu düşünülmektedir.

Hazreti Adem (A.S) Mesleği

Hz. Adem’e Allah tarafından yeryüzünden kullanacağı tüm kelimeler öğretilmiştir. Hz. Adem, dünyadaki yaşamına toprakla ve tarım işleri yaparak devam etmiştir.

Hazreti Adem (A.S) Mucizeleri ve İlgili Ayetler

Hz. Adem, yeryüzünde bulunduğu süre içerisinde pek çok mucize göstermiştir. Adem peygamberin göstermiş olduğu mucizeler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- Yırtıcı hayvanlarla iletişim kurabilmek, onlarla konuşmak.

- Gideceği mesafelerin kısalması ve oraya kısa zamanda ulaşabilmesi.

- Dağa ve taşa elini vurunca su çıkartabilmesi.

- Ağaçları bir işaret ile yerinden kaldırması ve yine bir işaret ile yerine getirebilmesi.

- Eline aldığı taşların Allah’ı zikrettiğini duyurabilmesi.

- Tohum vermeye uygun olmayan tarlalarda bile bir gün içerisinde tohum yeşertebilmesi.

- Ateşe elini tuttuğunda, ateşin onu yakmaması.

- Bazı taşların da Hz. Adem ile beraber hareket etmesi. (Hz. Adem oğullarından Kabil, Habil’i öldürdükten sonra, onu aramaya başlamıştır. Bu esnada da bazı taşlar Hz. Adem’e eşlik etmeye başlamıştır.)

Kur’an’da Hz. Adem ve onun yaratılışı hakkında bazı ayetlere yer verilmektedir. Bu kapsamda Kur’an-ı Kerim’de yer alan sure ve ilgili ayetlerden bazıları aşağıda listelenmiştir.

Secde Suresi, 32/7: O ki yarattığı her şeyi en iyi şekilde yaratmıştır. İnsanı yaratmaya çamurdan başladı.

Secde Suresi, 32/9: Sonra onu düzenli bir şekle sokup, içine kendi ruhundan üfürdü. Ve sizin için kulaklar, gözler ve gönüller var etti. Siz pek az şükrediyorsunuz!

Saffat Suresi, 37/11: Şimdi o inkârcılardan şu sorunun cevabını iste: Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa başka yarattıklarımızı mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.

En’am Suresi, 6/2: Sizi (özel) bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O’dur. O’nun katında bir ecel daha vardır. Siz hâlâ şüphe ediyorsunuz.