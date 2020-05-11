Hilfü'l-Fudûl Nedir? Neden Kurulmuştur? Hılful Fudul Amacı Ve Peygamberimizin Görevi

Hz. Muhammed, yaşamı boyunca mazlum kişilerin ve haklıların yanında yer almıştır. Kendisi zamanında kurulan Hilfü’l Fudul da bu manada hizmet vermiş bir cemiyettir.

Hilfü’l Fudul Nedir?

Hilfü’l Fudul, Ficar Savaşları sonrasında iyi ve saygın kişilerin önderliğinde kurulmuş bir barış cemiyetidir. Hz. Muhammed de bir müddet sonra bu cemiyete katılmıştır. Hilfü’l Fudul, Hicret sonrasında siyasi parti olarak göreve devam etmiş ve Hz. Osman’ın ölümüyle birlikte faaliyetleri sona ermiştir. Hilfü’l Fudul’da görev alan kişiler farklı dünya görüşünde olsalar bile temel ahlaki ilkelerde birleşmişlerdir. Topluluğun en temel vazifesi zulmü engellemek ve uzlaşma yoluna varmaktır.

Hilfü’l Fudul Neden Kurulmuştur?

580’li senelerde özellikle de Ficar Savaşları sonrasında Arap kabileleri arasında bir anarşi ve kargaşa ortamı oluşmuştur. Bu esnada zayıf ve mazlum olan halkın korunması ve haklarının aranması için de bir cemiyete ihtiyaç duyulmuştur. Hilfü’l Fudul da bu amaçla kurulan bir cemiyettir. Bu topluluğun ilk görevi As Bin Valid’den Zübeydli olarak tanınan bir adamın hakkını almak olmuştur.

Hilfü’l Fudul Amacı ve Peygamberimizin Görevi

Hz. Muhammed, Cahiliye devrinde yalnızca Hilfü’l Fudul’a katılım göstermiştir. Kendisi nübüvvetten sonra Hilfü’l Fudul hakkında “Abdullâh bin Cüd’ân’ın evinde amcalarımla birlikte, Hılfü’l-Fudûl’de hazır bulun­dum. O meclisten o kadar memnun oldum ki, ona bedel bana kızıl develer verilse, o kadar sevinmezdim.” buyurmuştur. Peygamber efendimiz bundan sonra da cümlesine cemiyete yine çağrılsa yine iştirak edeceğini eklemiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere Hz. Muhammed her zaman mazlum için zalim karşısında duracağını ifade etmiştir.

Hilfü’l Fudul’a katılanlar cemiyete ait anlaşma yeminini kabul ederdi. Toplamda 3 maddeden oluşan anlaşma yemininin içeriği ise aşağıdaki şekildedir.

l Mekke’de hangi halka mensup olursa olsun zulme ya da haksızlığa uğrayan bir kimsenin yanında yer alacaklardı.

l Mazlum ile kendisinin hakkı alınıncaya kadar yekvücut olunacaktı. Yani mazlumun hakkı zalimden alınana kadar Hilfü’l Fudul’a üye olan herkes, zalime karşı duracaktı.

l Deniz tek bir tüyü ıslatana kadar, Sebir ve Hira Dağı yerinde durduğu sürece ve mali durumda tam bir eşitlik olana kadar anlaşma yemininde bulunan tüm maddeler geçerli sayılacaktı.