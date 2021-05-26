Hibe Nedir? Kime Verilir? Hibe Yılda Kaç Kere Ne Zaman Verilir?

Belli başlı şartlar doğrultusunda pek çok kişi hibe alabiliyor. Özellikle başvuru süreci tamamlanması ile beraber, projeye bağlı olarak farklı miktarlar üzerinden elde edilebilir. Birçok değişik projenin giderlerini karşılamak amaçlı günümüzde büyük bir öneme sahiptir. Böylece hem bireysel olarak hem de işletme ve ülke açısından, önemli projelerin hayata dönüşmesine olarak verilir.

Hibe Nedir?

Kamu kuruluşu, işletme ya da vakıf tarafından, şirket ve kişi ile beraber eğitim kurumlarına verilen karşılıksız paraya hibe denir. Genel olarak belirli bir süreç doğrultusunda aşamalar tamamlandıktan sonra, proje kapsamında hibe alınabilmektedir. Karşılıksız olduğu için pek çok kişinin projelerini hayata geçirmesine önemli bir fırsat verir.

Hibe Kime Verilir?

En çok merak edilen konular içerisinde hibeyi kimlerin alabileceğidir. Projeye ve aşamalara bağlı olarak pek çok kişi ve kurum hibe alabilmektedir. Önemli olan gerekli kriterleri tamamlamak ve buna bağlı olarak, güçlü ve kayda değer bir yatırım gerçekleştirmektir. Böylece koşullar sağlandığı takdirde, herkes hibe arzu ettiği projeyi gerçeğe dönüştürebilir.

- İşletmeler

- Birbirinden farklı eğitim kurumları

- Bireysel

Bu kategoriler kapsamında projeler doğrultusunda hibe alınabilir. Özellikle elinde kaynak bulunmayan ve önemli bir proje gerçekleştirmek isteyenler için, hibe günümüzde büyük bir öneme sahiptir. Kamu kuruluşları başta olmak üzere işletmeler ya da vakıflar tarafından belirli zaman aralıklarında verilir.

Hibe Yılda Kaç Kere Ne Zaman Verilir?

Genel olarak bakıldığı zaman hibe yılda bir kez verilir. İlgi kapsamında önemli bir durum söz konusu olduğu zaman ise yılda birkaç defa verilebiliyor. Yani bu durum iki ya da üç kez olarak ifade edilebilir. Ancak en az yılda bir defa, belirli şartlar doğrultusunda ve koşullar altında elde edilebilmektedir. Günümüzde birçok amaç altında kaynak elde etmek isteyen kişiler için verilen hibe büyük bir öneme sahiptir.

Kaynak: İslam Ansiklopedisi