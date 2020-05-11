Müslüman olmanın gereği olarak bazı bilgilerin bilinmesi önemlidir. Bu ibadetlerinde uyması gereken farzları belirttiği gibi iyi bir insan olmanın gerektiği bilgileri içermektedir.

Her Müslümanın Bilmesi Gereken Temel Dini Bilgiler Nelerdir?

Müslüman olmanın temel dini bilgilerine bakacak olursak ilk olarak İslam'ın şartlarını bilmek gerekiyor. İslam'ın 5 şartı bulunuyor.

1) Namaz Kılmak

Namaz kılmak dinin direğidir. Her Müslüman günde 5 vakit namazı kılması gerekir. Namaz kılmak Allah-u Teala'nın bir emridir. Sabah, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı olmak üzere günde 5 vakit namaz bulunmaktadır. Sabah namazı 4 rekattır. 2'si sünnet 2'si farz. Öğle namazı 10 rekattır. 4'ü sünnet, 4'ü farz ve son ikisi son sünnettir. İkindi namazı 8 rekattır. 4'ü sünnet ve 4'ü farzdır. Akşam namazı 5 rekattır. 3'ü sünnet ve 2'si farzdır. Son olarak yatsı namazı ise 13 rekattır. 4'ü sünnet, 4'ü farz ve 2'si son sünnettir. Son 3 rekat ise vitr namazıdır.

2) Oruç Tutmak

Oruç tutmak, sağlıklı ve oruç tutmaya engel herhangi bir hastalığı olmayan kişilerin tutması gerekmektedir. Oruç sahur ile başlar ve akşam namazı ile son bulur.

3) Zekat Vermek

Zengin ve malı olan kişilerin zekat vermeleri gerekmektedir.

4) Hacca Gitmek

Zengin ve varlıklı olan kişilerin ömründe bir kez olsun Hacca gitmeleri gerekmektedir. Fakir ve yoksul olanların böyle bir yükümlülüğü yoktur.

5) Kelime-i Şehadet Getirmek

Kelime-i şehadet getirmek İslam'ın şartlarından biridir. Kelime-i şehadet şu şekildedir;

"Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enla Muhammeden abdühu ve resulühü"

İmanın Şartları: İmanın 6 şartı bulunur.

- Allah'a inanmak

- Meleklere inanmak

- Peygamberlere inanmak

- Kur'an-ı Kerim'e inanmak

- Öldükten sonra dirilmeye inanmak

- Kaza ve kadere inanmak

Rabbin Kim?: Allah

Peygamberin Kim?: Hz. Muhammed (S.A.V)

Kitabın Nedir?: Kur'an-ı Kerim

Dinin Ne?: İslam

Kimin Ümmetindensin?: Hz. Muhammed (S.A.V)'in ümmetiyim.

Ne Zamandan Beri Müslümansın?: Kalü bela'dan beri Müslümanım.

Allah Katında Hak Din Nedir?: Allah katında tek hak din İslam'dır.

İslam Dininin Özellikleri Nelerdir?: İslam son dindir. Geldiği andan itibaren diğer dinlerin hükmü ortadan kalkmıştır. Allah katında tek hak din İslam dinidir. Bütün insanlığa gönderilen bir dindir.

İman Etmek Ne Demektir?: Hz. Muhammed (S.A.V)'in Allah katından gönderildiğine, son peygamber olduğuna, Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğuna iman etmek.

Kelime-i Tevhid Nedir?: La ilahe illalah Muhammedür Resululllah

Kafir Kime Denir?: Allah'ın varlığını ve birliğini inkar eden, hiçbir dine inanmayan kişiye denir.

Müşrik Nedir?: Allah'a ortak koşan kişiye Müşrik denir.

Münafık Nedir?: Kalben imane etmeyen fakat etrafına iman ettim diyen kişiye münafık denir.

Allah-u Teala'nın Kaç İsmi Vardır?: Allah-u Teala'nın 99 ismi vardır.

Allah'ın kaç sıfatı vardır?: Allah'ın iki sıfatı vardır. Bunlar zati ve subuti sıfattır.

Meleklerin İsimleri Nelerdir?: Dört büyük melek vardır. Azrail, İsrafil, Mikail, Cebrail

Azrail'İn Görevi: Can almaktır.

Mikail'in Görevi: Doğa olaylarını gerçekleştiren melektir.

İsrafil'in Görevi: Sur'a üflemektir.

Cebrail'in Görevi: Peygamberlere vahiy bildirmek.

Cinler Nedir?: Cinler Allah'a iman eden ateşten yaratılmış olan insanlar tarafından görülmeyen varlıklardır. Cinlerde tıpkı insanlar gibi yemek yer, ürer ve çoğalır.