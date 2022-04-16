Havuza girmek orucu bozar mı? Oruçluyken denize veya havuza girilir mi? Diyanet yanıtladı!

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Oruç tutarken bazı hassasiyet gerektiren durumlar vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bunlardan biri de havuza girmenin oruca etkisi oldu. Peki, oruçluyken denize veya havuza girilir mi? Havuza girmek orucu bozar mı? İşte Diyanet'in konu ile ilgili bilgilendirmesi...

HAVUZA VEYA DENİZE GİRMEK ORUCU BOZAR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; ağız ve burundan su kaçırmamak kaydıyla denize girmekle oruç bozulmaz. Fakat denize giren kimse, yüzme esnasında gelen dalgalar karşısında veya başka bir şekilde su yutabilir. Bu itibarla oruçlu iken denize girmekten kaçınmak daha ihtiyatlıdır.

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.