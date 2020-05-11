Havari Ne Demek? Havari Kelime Anlamı Nedir? (Tdk)

Havari kelimesi Arapçadan gelen bir sözcüktür. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin anlamı ‘yardımcı’ şeklinde tabir edilir. Bununla beraber farklı anlamları da bulunduğunu söylemek mümkündür. Ancak genel itibariyle bu anlamı üzerinden değerlendirilebilmektedir.

Havari Ne Demek?

Havari kelimesi birçok farklı şekilde ifade edilebilmektedir.

- Yardımcı,

- Hz. İsa’nın öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği 12 kişiden biri,

- Bağlı kaldığı önderinin düşüncelerini ve inançlarını yayan kişi,

Bu anlamları üzerinden havale kelimesini cümle içerisinde veya tek başına kullanmak mümkün.

Havari Kelime Anlamı Nedir? (TDK)

TDK açısından bakıldığında Havari kelimesinin anlamı ‘yardımcı’ şeklinde karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bağlı olduğu önderinin tüm düşüncelerini ve inançlarını yayma görevini almış kişiler olarak da tabir edilmektedir. Havari kelimesi daha çok dini açıdan bilinen bir sözcük olarak öne çıkıyor.

Her ne kadar Arapça kökenli bir kelime olarak bilinse dahi, İngilizce kökeni de bulunduğunu söylemek mümkün. Eski dönemlerde günlük yaşam içerisinde bu kelime çok sık kullanılırdı. Günümüzde ise pek değerlendirilmeyen ancak dini anlamı üzerinde ifade edilen bir terim olarak öne çıkmaktadır. Özellikle Hz. İsa'nın inanç ve öğütlerini yaymak için görevlendirmiş olduğu 12 kişi şeklinde bilinmektedir.