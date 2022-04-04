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Hatay İftar Vakti 2022: Hatay İftar ve akşam ezanı saat kaçta? İşte sahur ve iftar saatleri

#Ramazan#İmsakiye#İftar
Hatay İftar Vakti 2022: Hatay İftar ve akşam ezanı saat kaçta İşte sahur ve iftar saatleri

Saatlerin ilerlemesiyle birlikte Hatay'da ikamet eden vatandaşları iftar heyecanı sardı. Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte hem iftar hazırlıkları arttı hem de saat araştırmaları yoğunlaştı.  Peki, Hatay iftar vakti kaçta, akşam ezanı ne zaman?

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Hatay iftar vakti, ramazan orucunu tutan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İftar ve sahur saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç tutanlar imsak ve iftar saatlerine göre yeme ve içmelerine ara veriyor, orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. İşte, 2022 Ramazan İmsakiyesi...

İFTAR SAAT KAÇTA?

Hatay'da iftar saati 19:06'da okunacak olan akşam ezanı ile birlikte açılacak.

SAHUR NE ZAMAN?

Bu gecenin sahur vakti ise 04:48 olarak imsakiyelerde yer alıyor.

HATAY İLK 10 GÜN RAMAZAN İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)SabahÖğleİkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202204:5306:1412:4416:1719:0520:20*
203.04.202204:5106:1212:4416:1819:0520:21
304.04.202204:5006:1112:4416:1819:0620:22
405.04.202204:4806:0912:4316:1819:0720:23
506.04.202204:4706:0812:4316:1819:0820:24
607.04.202204:4506:0712:4316:1819:0920:25
708.04.202204:4306:0512:4216:1919:1020:26
809.04.202204:4206:0412:4216:1919:1020:27
910.04.202204:4006:0212:4216:1919:1120:28
1011.04.202204:3806:0112:4216:1919:1220:29

2022 İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

Ramazan özel sayfamızda bulunan 2022 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2022 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz.

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#Ramazan#İmsakiye#İftar

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