Hamilelikte oruç tutulur mu? Hamileyken oruç tutma hakkında bilgiler

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Müslümanlar için önemli bir ay olan Ramazan'da bazı durumlar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, hamileyken oruç tutulabilir mi gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. Kendi sağlığını ve bebeğin sağlığını tehlikeye atmak istemeyen anne adayları için hassas bir konu olan hamilelikte oruç tutmanın dindeki yeri Diyanet bilgisi ile haberimizde...

HAMİLELER ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sayfasında yer alan bilgilere göre, Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).

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Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269).