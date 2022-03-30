Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLER

Hamilelikte oruç tutulur mu? Hamileyken oruç tutma hakkında bilgiler

#Hamileyken#Hamileyken Oruç Tutulur Mu#Hamilelikte Oruç
Hamilelikte oruç tutulur mu Hamileyken oruç tutma hakkında bilgiler

Hamilelikte oruç tutulur mu sorusu, Ramazan ayı yaklaşırken pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Ramazan ayında en çok merak edilenlerden biri de hamileyken oruç tutulur mu konusu yer alıyor. Uzun süre açlığın hamileler ve bebekler için etkisi uzmanlara göre değişirken, Diyanet'in bu konudaki yanıtı merak ediliyor. Peki, hamileler oruç tutabilir mi? İşte, Diyanet açıklaması...

Haberin Devamı

Müslümanlar için önemli bir ay olan Ramazan'da bazı durumlar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, hamileyken oruç tutulabilir mi gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. Kendi sağlığını ve bebeğin sağlığını tehlikeye atmak istemeyen anne adayları için hassas bir konu olan hamilelikte oruç tutmanın dindeki yeri Diyanet bilgisi ile haberimizde...

HAMİLELER ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sayfasında yer alan bilgilere göre, Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).

Haberin Devamı

Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269).

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hamileyken#Hamileyken Oruç Tutulur Mu#Hamilelikte Oruç

BAKMADAN GEÇME!

Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik

BAKMADAN GEÇME!

Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik