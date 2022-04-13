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Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması

#Ramazan#Oruç#Gusül Abdesti Almadan Oruç Tutulur Mu?
Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu Diyanetin konuyla ilgili açıklaması

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, orucu etkileyen durumlarla ilgili tüm sorulara yanıt arıyor. Bunlardan biri de gusül abdesti almadan oruç tutmayla ilgili. Peki gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması...

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Ramazan ayı devam ederken, vatandaşlar orucu etkileyen hallerle ilgili araştırma yapıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu da resmi internet sitesi üzerinden merak edilenleri yanıtladı. Bunlardan biri de "Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu?" sorusu oldu. İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması

Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu?

Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklaması şu şekilde;

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez.

Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372).

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#Ramazan#Oruç#Gusül Abdesti Almadan Oruç Tutulur Mu?

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