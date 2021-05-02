Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Diyanet açıkladı

Ramazan ayı bir yandan devam ederken, diğer yandan akıllarda soru işareti bırakan konulara açıklık getirmesi için Din İşleri Yüksek Kurulu’na vatandaşların soruları devam etmekte. Vatandaşları en çok şüphede bırakan konu ise; regl dönemleri son bulan kadınların, adet bittikten sonra gusül abdesti almadan oruç tutulur mu soruları. Diyanet, gusül abdesti almadan oruç tutmayla ilgili soruları yanıtladı. İşte detaylar…

GUSÜL ABDESTİ ALMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre;

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372).

ORUÇLUYKEN GUSÜL ABDESTİ ALINIR MI?

Oruç tutmak üzere sahurunuzu yaptınız fakat boy abdesti almanız gerekiyor. Uyumadan önce orucunuz için niyet ettiniz ancak sabah kalktığınızda boy abdestinizi almanız gerekiyor. Kısacası oruca niyet ettikten sonra da gusül abdesti alınabilir. Fakat ağıza ve buruna alınan suyun genze kaçmamasına dikkat edilmelidir. Aksi halde fazla su çekilirse oruç tehlikeye girer ya da bozulur. Bunun dışında oruçluyken gusül abdesti almakta bir sakınca yoktur.