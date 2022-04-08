Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLER

Göz damlası orucu bozar mı? Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması

#Göz Damlası Orucu Bozar Mı#Ramazan#Diyanet
Göz damlası orucu bozar mı Diyanetin konuyla ilgili açıklaması

Göz damlasının oruca etkisi, Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri. Göz damlası kullanmak zorunda olanlar, orucun bozulup bozulmadığını merak ediyor. Peki göz damlası orucu bozar mı? Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması

Haberin Devamı

Orucu bozan durumlar, Ramazan ayıyla birlikte pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Göz damlasının oruca etkisi de bunlardan biri. Peki göz damlası orucu bozar mı? İşte detaylar...

Göz damlası orucu bozar mı?

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî’, II, 98).

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göz Damlası Orucu Bozar Mı#Ramazan#Diyanet

BAKMADAN GEÇME!

Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı ‘Bugün 1 Nisan mı’

Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı? ‘Bugün 1 Nisan mı?’

#İş Hayatı
Rusya’da değişmeyen 2 numara

Rusya’da değişmeyen 2 numara

#Dmitri Medvedev
Bir savaş silahı olarak tecavüz Berlin ve Nankingte neler yaşanmıştı

Bir savaş silahı olarak tecavüz! Berlin ve Nanking'te neler yaşanmıştı?

#Rusya-Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı ‘Bugün 1 Nisan mı’

Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı? ‘Bugün 1 Nisan mı?’

#İş Hayatı
Rusya’da değişmeyen 2 numara

Rusya’da değişmeyen 2 numara

#Dmitri Medvedev
Bir savaş silahı olarak tecavüz Berlin ve Nankingte neler yaşanmıştı

Bir savaş silahı olarak tecavüz! Berlin ve Nanking'te neler yaşanmıştı?

#Rusya-Ukrayna Savaşı