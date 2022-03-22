Göz damlası orucu bozar mı? Diyanet bilgileri

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Ramazan ayının gelmesi ile, özellikle göz rahatsızlığı bulunup damla kullanan vatandaşlar, göz damlasının orucu bozmadığını merak edip internette araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, sıkça merak edilen göz damlasının oruç üzerindeki etkisi hakkında bilgiler verdi. Peki, göz damlası orucu bozar mı? İşte, Diyanet'in bu konu hakkında verdiği cevapla ilgili bilgiler..

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konunun uzmanlarından aldığı bilgilere göre;

Göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır.

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Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî’, II, 98).