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Fitre ne kadar? 2022 fitre miktarı kaç TL, kimlere verilecek? Diyanet'ten fitre miktarı açıklaması

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Fitre ne kadar 2022 fitre miktarı kaç TL, kimlere verilecek Diyanetten fitre miktarı açıklaması

Fitre miktarı 2022 Ramazan ayı öncesinde belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl ramazanın başlangıcından gelecek yıl ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının belirlendiğini duyurdu. Diyanet kaynaklarında yer alan bilgilere göre fitre, Ramazan Bayramı’nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vâcip olmakla birlikte, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için Ramazan ayı içinde de verilebilir. Peki, fitre ne kadar? Fitre kimlere verilecek? İşte, fitre miktarı ve konuyla ilgili Diyanet'ten yapılan açıklamanın detayları.

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Fitre 2022 miktarı için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Diyanet, 2022 yılı fitre miktarı ile birlikte 2023 yılı Ramazan ayı başlangıcına kadar ödenebilecek fitre miktarını da belirlemiş oldu. İşte, Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisab miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mâli ibadet olan fitre miktarı hakkında bazı bilgiler

Fitre ibadeti, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesini,  ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine iştirak etmesini ve böylece bayramın toplumun bütün kesimlerince hep birlikte kutlanabilmesini sağlamaktadır. Bu sayede imkânı olan Müslümanlar, az da olsa bir şeyler paylaşmanın ve yardımlaşmanın sevincini yaşar. Bundan dolayıdır ki fitre, zekâttan farklı olarak, daha geniş bir mükellef kitlesi tarafından verilmektedir.

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Hadislerde fitre miktarı, buğday, arpa, hurma veya üzümden Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak belirlenmiştir. Fitrenin bu sayılan ürünlerden belirlenmesinde, o günkü toplumun ekonomik şartları ve temel gıda maddelerinden hareketle kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı anlaşılmaktadır.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde;

  1. Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarının 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 40 TL olarak belirlenmesine,
  2. Bu meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine,
  3. Belirlenen bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna,
  4. Bunun yanında her bir mükellefin, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebileceğine,

Oy birliğiyle karar verildi.

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