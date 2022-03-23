Fitre ne kadar? 2022 fitre miktarı kaç TL, kimlere verilecek? Diyanet'ten fitre miktarı açıklaması

Fitre 2022 miktarı için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Diyanet, 2022 yılı fitre miktarı ile birlikte 2023 yılı Ramazan ayı başlangıcına kadar ödenebilecek fitre miktarını da belirlemiş oldu. İşte, Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisab miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mâli ibadet olan fitre miktarı hakkında bazı bilgiler
Fitre ibadeti, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesini, ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine iştirak etmesini ve böylece bayramın toplumun bütün kesimlerince hep birlikte kutlanabilmesini sağlamaktadır. Bu sayede imkânı olan Müslümanlar, az da olsa bir şeyler paylaşmanın ve yardımlaşmanın sevincini yaşar. Bundan dolayıdır ki fitre, zekâttan farklı olarak, daha geniş bir mükellef kitlesi tarafından verilmektedir.
Hadislerde fitre miktarı, buğday, arpa, hurma veya üzümden Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak belirlenmiştir. Fitrenin bu sayılan ürünlerden belirlenmesinde, o günkü toplumun ekonomik şartları ve temel gıda maddelerinden hareketle kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı anlaşılmaktadır.
Yapılan değerlendirmeler neticesinde;
Oy birliğiyle karar verildi.