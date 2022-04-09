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Ezan okunurken su içilir mi, ezan okunurken yenilip içilir mi? Diyanet'in konu hakkında açıklaması

#Ramazan#Ezan Okunurken Su İçilir Mi#Oruç
Ezan okunurken su içilir mi, ezan okunurken yenilip içilir mi Diyanetin konu hakkında açıklaması

Ramazan ayında merak konulardan biri de sahurda ezan okunurken su içilirse veya yeme içmeye devam edilirse orucun bozulup bozulmadığı... Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet'in konuyla ilgili açıklamasını araştırıyor. Peki ezan okunurken su içilir mi? Ezan okunurken yenilip içilir mi? Diyanet'in konu hakkında açıklaması...

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Ramazan ayında orucu bozan durumlar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ezan okunurken su içmenin, yemeye devam edilmesi de bunlardan biri. Peki Ezan okunurken su içilir mi, ezan okunurken yenilip içilir mi? İşte detaylar...

Ezan okunurken su içilir mi?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

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Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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#Ramazan#Ezan Okunurken Su İçilir Mi#Oruç

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