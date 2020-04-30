Estağfirullah Ne Demek? Estağfirullah Fazileti Ve Türkçe Anlamı

Estağfurullah Arapça kökenli bir kelimedir. Çok uzun yıllardan bu yana günümüze kadar ulaşmış ve Türkiye'de yerleşik olarak kullanılan önemli sözcükler arasında yer alıyor. Özellikle teşekkür, tevazu ve alçakgönüllülük anlamları üzerinden ele alınan ve kullanılan bir kelimedir.

Estağfurullah Ne Demek?

Arapça kökenli bir kelime olarak Estağfurullah kelimesinin Türkçe anlamı ‘Allah'tan af ve mağfiret dilerim’ şeklinde tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu üzerinden ise Türkçeye Estağfurullah şeklinde geçmiştir. Özellikle gün içerisinde halk arasında çok fazla kullanılan kelimelerden biri olarak öne çıkıyor. Daha çok söylenen herhangi bir cümleye karşı, tevazu ve alçak gönüllülük anlamlarına karşılık gelen bir kelime şeklinde değerlendirilir. Tek seferde birçok farklı anlamı karşı tarafa aktarması nedeniyle günümüzde önemli bir sözcüktür.

Genelde tek başına kullanılan bir kelime olarak Estağfurullah öne çıkıyor. Aynı zamanda farklı cümleler içerisinde de kullanılabilen bir kelimedir. Gündelik yaşam içerisinde Türkçede amaca uygun şekilde bir cümleye karşı rahatlıkla değerlendirebilirsiniz.

Estağfirullah Fazileti ve Türkçe Anlamı

Estağfurullah kelimesinin fazileti olarak bir ‘tevazu, alçak gönüllülük ve kibarlık’ şeklinde karşılık bulması olarak dile getirmek mümkün. Aynı zamanda Türkçe anlamı üzerinden de belli bir ifade ile tabir edilmektedir. Bu doğrultuda Türkiye'deki genel anlamı ‘Bir kişinin yaptığı iyi bir işten dolayı ona gerçekleştirilen teşekkür ve minnet karşılığı olarak, o kişinin rica ederim ya da buna gerek yok ve değmez’ gibi anlamlarıyla alçakgönüllülük göstermesi şeklinde söylenmektedir.

Bu anlamı üzerinden Türkiye'de çok sık kullanılan bir Arapça kökenli kelime olarak öne çıkıyor. Hem dini açıdan hem de kibarlık ve tevazu noktasında genelde herkes tarafından kullanılan bir sözcüktür. Diğer yandan Estağfurullah kelimesi istiğfar sözcüğünden türemiş şekilde gelmektedir. İstiğfar kelimesinin anlamı ise ‘Allah'tan suçlarının bağışlanmasını dilemek, tövbe etme’ üzerinden değerlendirilmektedir. Türkçe anlamı ile amaca uygun şekilde gündelik yaşamda kullanılabilen bir sözcüktür.