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ESKİŞEHİR İMSAKİYE 2022: Eskişehir'de iftara ne kadar kaldı? Eskişehir iftar saatleri ve sahur vakti

#Eskişehir#Eskişehir İftar Vakti#Eskişehir Sahur Vakti
ESKİŞEHİR İMSAKİYE 2022: Eskişehirde iftara ne kadar kaldı Eskişehir iftar saatleri ve sahur vakti

Eskişehir iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2022 Eskişehir Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Eskişehir'de iftar saat kaçta yapılacak ve Eskişehir iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Eskişehir iftar ve sahur saatleri ve 2022 imsakiye bilgileri

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Eskişehir'de iftar saat kaçta sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgileri ile netlik kazandı. Eskişehir iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, Eskişehir'de iftar saat kaçta yapılacak ve akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, imsakiye içerisinde yer alan detaylara göre Eskişehir iftar vakti 2022 bilgileri ve sahur saatleri hakkında detaylar

ESKİŞEHİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Eskişehir'de 4 Nisan 2022 tarihinde iftar 19.18'de gerçekleşecek.

ESKİŞEHİR İMSAKİYE BİLGİLERİ 2022

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202205:0919:2920:49*
203.04.202205:0719:3020:50
304.04.202205:0519:3120:52
405.04.202205:0319:3220:53
506.04.202205:0119:3320:54
607.04.202204:5919:3420:55
708.04.202204:5819:3520:57
809.04.202204:5619:3620:58
910.04.202204:5419:3720:59
1011.04.202204:5219:3821:00
1112.04.202204:5019:3921:02
1213.04.202204:4819:4021:03
1314.04.202204:4719:4121:04
1415.04.202204:4519:4221:06
1516.04.202204:4319:4321:07

ESKİŞEHİR VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

LOKANTALARDAN RAMAZAN AYINDA HOŞGÖRÜ ÖRNEĞİ

Eskişehir’de Ramazan ayının gelmesiyle bazı lokantalar camlarına yazı asarak bayrama kadar kapalı olduklarını vatandaşlara duyurdu.

Ramazan ayının başlamasıyla her sene olduğu gibi bazı lokanta ve restoran işletmecileri dükkanlarını kapattı.

Ramazan boyunca kapalı olduklarını cama yazı asarak duyuran işletmeler, hayırlı dileklerini eklemeyi de unutmadı. İşletmeciler, Ramazan ayı boyunca oruç tutan vatandaşları da düşünen işletmeler 30 gün hizmet vermeyecek.

Vatandaşlar bu durumdan memnun olurken Ramazan ayı boyunca herkesin hoşgörülü olması gerektiğini dile getirdiler.

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#Eskişehir#Eskişehir İftar Vakti#Eskişehir Sahur Vakti

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