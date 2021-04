Es-Semi Ne Demek? Es Semi Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Semi Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Es Sami esması genellikle ''her şeyi gören'' anlamına gelen El Basir ismiyle birlikte zikredilir. Allah'ı her şeyi gören, işiten ve kontrolü altında tutandır. İslam'da İhsan kavramı da bu isimler doğrultusunda oluşmuştur. İhsan, Allah'ın seni gördüğünü bilerek, samimiyetle ibadet etmek demektir.

Es Semi Ne Demek ve Nedir?

Birinci Anlamı:

İki kulun arasındaki gizli fısıldaşmaları bile duyan.

Mücadele Suresinin 7. ayetinde, iki kişinin gizli konuşmasında üçüncü kişinin Allah olduğu bildirilir. Her şeye gücü yeten Allah'tan hiçbir şey saklanamaz. Bu nedenle ahiret gününde herkes dünyada yaptıklarından sorguya çekilecektir. Herkesin işlediği en gizli günahlar ve en küçük sevaplar karşısına çıkarılacaktır.

İkinci Anlamı:

Kulunun kalbinden ve aklından geçenleri bilen.

Allah, sadece gizlice konuşulanları değil, insanın aklından ve kalbinden geçirdiklerini de bilir. Kaf Suresinde kuluna şah damarından daha yakın olduğunu bildiren Allah, insanlara herkesten daha yakındır. Onun hangi ameli hangi niyetle işlediğini çok iyi bilir.Hz. Muhammed ''ameller niyetlere göredir'' buyurmuştur. Müminin iyi niyetle yaptığı hiçbir şey için günah yazılmaz. Allah, en gizliyi bile bilendir.

Es Semi Esması ve Türkçe Anlamı

Es Semi esması, her şeyi duyan anlamına gelir. Tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allahu Teala her sözü, her kelamı işitir.

Es Semi Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Her gün 00 defa Es Semi esmasını zikredenlerin kalbinden tasa ve keder silinir. Kalplerine huzur dolan müminler kendilerini ve ailelerini her türlü musibetten korurlar.