Es-Selam Ne Demek? Es Selam Esması Türkçe Anlamı Ve Zikrinin Fazileti

Esma-i Hüsna, zikir ve dualarda duaların kabulüne ve sevaba vesile olur. Her ismin ayrı bir hikmeti vardır. Eğer Esma-i Hüsna öğrenmek istiyorsanız Es-Selam ismini ve faziletini de mutlaka öğrenmelisiniz. Günlük hayatta dualarınıza bu esmaları eklenerek hem sevap kazanılırken hem de duaların kabul olması için zikredilir.

Es-Selam Ne Demek ve Nedir?

Es-Selam Allah'ın 99 mübarek isminden bir tanesidir. Yani Esma-i Hüsna'lardan en güzel biridir. Es-Selam selamete ermek, anlamındadır. Bir başka anlamı ise Allah'ın cennette kullarını selamlamasıdır. Yani selametten olandır. Kötülükten koruyan, gözeten olarak da bilinen bir esmadır. Bu esma zikreden kişinin kalbine ferahlık, esenlik verir. Selam alıp verirken de aslında söylenir. Her türlü tehlikeden selamete çıkmak için zikredilir.

Es-Selam Esması Türkçe Anlamı

Es-Selam esmasının Türkçesi selamete erendir. Esenlik ve ferahlık gibi anlamlara da gelir. Namazda selam verirken de sıkça zikredilen bir Esma-i Hüsna'dır. Yine Türkçe bir başka anlamı selam verendir.

Es-Selam Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Es-Selam isminin birçok fazileti vardır. Diğer mübarek isimler gibi bu isimde güzel anlamlar taşır ve dualarda zikredilirse sevabı artar. Bu esma bir hasta için zikredilirse hasta iyileşir. Sıkıntıda olan bir kişi zikrederse kalbi huzur dolar, sakinleşir.

İşlerinde zorluklarla karşılaşan bir kişi zikrederse dünya işlerinde kolaylık sağlar. Yine bu Esma-i Hüsna, zikreden kişiyi kötülüklerden, belalardan korur. Esenliğe, feraha çıkmak için zikredir. Korkulan şeylerden emin olmak ve korunmak için, tehlikelerden kurtulmak için de zikredilir.