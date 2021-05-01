Eş-Şekur Ne Demek? Eş Şekur Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Şekur Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Eş Şekur esması Esmaül hüsna da yer alan esmalar arasındadır. Eş Şekur esması Allahu Tealanın az bir iyiliğe çok mükafat vermesi iyiliklere fazlasıyla karşılık veren anlamına gelmektedir.

Eş Şekur Esması Ne Demektir?

Eş Şekur esması Allahu Teala’nın iyiliklerin karşılığının fazla şekilde karşılık vermesi anlamına gelmektedir. Az bir iyiliğin ve yapılan küçük bir amelin dahi Allah katında değerli olduğu bunun neticesinde kullarını mükafatlandıracağı anlamına gelmektedir.

Eş Şekur Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

Eş Şekur esması Türkçe anlamı Allahu Teala’nın kullarının az bir iyilik veya amellerine çok mükafat veren anlamına gelmektedir. Allahu Teala iyiliklerin karşılığını fazlasıyla vermektedir.

Eş Şekur Esmasını Zikretmenin Faziletleri Ve Faydaları Nelerdir?

Eş Şekur esmasının zikir adedi 526 olmaktadır. Eş Şekur esmasını zikreden kişiye Allahu Teala rızkını bollaştırmakta ve nimetlerin devamlı olmasını sağlamaktadır.

Eş Şekur ismi şerifini zikretmek gözler için faydalı bir zikirdir. Eş Şekur esmasını zikreden kişi vücudunda hafiflik ve zindelik hissetmektedir.

Eş Şekur esması Allahu Teala’nın mükafatlarını ve az bir iyiliğe karşı çok cömert olduğunu bildiren bu manada da zikreden kişilere iyiliğin az veya çok yapılsa da karşılığında Allahu Teala’nın iyiliklerin sevabını katlayacağını ifade etmektedir.

Eş Şekur esması zikrinin faydaları arasında gözler için şifa amaçlı okunduğunda faydalı olmaktadır. Eş Şekur esması zikretmeyi devam eden kişi vücudundaki ağrılardan kurtulmaktır. Eş Şekur esması faziletleri ve faydaları çok olan bir esmadır. Ezberlemek ve zikretmek gerekmektedir.