Eş-Şehid Ne Demek? Eş Şehid Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Şehid Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Esmaül hüsnada yer alan Eş Şehid esması Allahu Tealanın ilminin her şeyi bilmesi her şeyin iç yüzünü bilmesi ve her şeyin dış yüzünü bilmesi olarak ifade edilmektedir.

Eş Şehid Ne Demektir? Eş Şehid Esmasının Anlamı

Eş Şehid her şeyi gören ve her şeye şahit olan demektir. Eş Şehid esması ise Allahu Tealanın her şeyi bilen her şeye şahit olan yaratan olduğu anlamına gelmektedir.

Eş Şehid Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

Eş Şehid esması Allahu Tealanın her olaya her varlığa ve yaratılmış her şeyin hareketine ve durumuna şahit olan çok büyük bir yaratıcı olduğu anlamına gelmektedir. Eş Şehid esması yarattıklarının her durumda şahidi olan Allah olduğu anlamına gelmektedir. Eş Şehid esmasında Allahu Tealadan hiçbir şeyin gizlenemeyeceği ve hiçbir şeyin saklanamayacağı anlamına gelmektedir. Yapılan her amelden ve her niyetten Allahu Teala haberdar olmasından dolayı her yerde hazır ve nazırdır. Allahın ilmi her şeyi kuşatmaktadır.

Eş Şehid Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

Eş Şehid esmasını zikreden kişiler şahit olarak Allahı bildikleri için haksızlık karşısında üzüntü ve keder duymazlar. Eş Şehid esması düşmanların düşmanlıklarına son vermelerine vesile olan bir esmadır. Eş Şehid esmasını zikretmek savaşmasa dahi şehit olmaya vesile olmaktadır. Eş Şehid esmasını zikretmek çocukların güzel ahlaklı ve uyumlu olmalarına vesile olmaktadır. Eş Şehid esmasını zikretmek heybetli görünmeye vesile olduğu gibi isteklerin ve dileklerin kabulüne de vesile olmaktadır.