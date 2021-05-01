Eş-Şafi Ne Demek? Eş Şafi Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Şafi Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Müslümanlar, dünyada ölümden başka her şeyin dermanı olduğunu, o dermanın da yalnızca Allah'tan geldiğini bilirler. Bu nedenle tüm sıkıntılı anlarında ve hastalıklarda yalnızca Allah'tan yardım isterler.

Eş- Şafi Ne Demek ve Nedir?

Birinci Anlamı:

Şifa veren, yardım eden.

Tüm şifaların kaynağı Allah'tır. Allah, hastalıkları ve musibetleri kulunu sınamak için gönderir. Kul sabır ve sebat gösterip her şeyin yaratıcıdan geldiğine iman etmelidir.

İnsanlık tarihinde en büyük sıkıntıları peygamberler çekmiştir. Hz. Eyüp'ün derisi dökülmüş, Hz. Musa kavmiyle birlikte Mısır'da kovulmuş, Hz. Yusuf ise kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır. Allah Teala her birine şifa vermiş ve yardım etmiştir.

İkinci Anlamı:

Kötülükleri, belaları, hastalıkları def eden. Salim ve muhkem kılan.

Beden bize emanettir ve onda ortaya çıkan hastalıklar birer imtihan vesilesidir. Allah, hiçbir kuluna kaldırabileceğinden daha büyük sorumluluk yüklemez. O kuluna musallat olan musibetleri def eder, hastaları iyileştirir ve kötülükleri yok eder.

Eş- Şafi Esması ve Türkçe Anlamı

Eş Şafi esması, hastalıkları iyi eden, şifa veren ve kullarına şefaat eden anlamına gelir.

Ya Şafi Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Ya Şafi esmasını Cuma namazından sonra zikretmek, kişiyi maddi ve manevi hastalıklara karşı korur. Kulların kalbi Allah'ın nuruyla dolar ve umutsuzluktan arınır. Evde hastası olan kişiler Ya Şafi esmasını Fatiha ve Felek - Nas sureleri ile birlikte okumalıdır.