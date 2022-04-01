Erzurum teravih namazı saat kaçta? İŞTE 2022 TERAVİH VAKİTLERİ

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DİYANET 2022 teravih vakitlerini paylaştı. Pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından teravih namazları, yurt genelinde camilerde cemaatle kılınacak. Saat farkı nedeniyle 81 ilde teravih vakitleri de değişiklik gösteriyor. Teravih namazını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 2022 imsakiye bilgilerini incelemesi gerekiyor. Ramazan ayını Erzurum'da karşılayan vatandaşlar için teravih vakitlerini derledik.

TERAVİH NAMAZI SAATİ

Gün Tarih Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 20:06* 2 03.04.2022 20:08 3 04.04.2022 20:09 4 05.04.2022 20:10 5 06.04.2022 20:11 6 07.04.2022 20:13 7 08.04.2022 20:14 8 09.04.2022 20:15 9 10.04.2022 20:16 10 11.04.2022 20:18

2022 İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:25 18:46 20:06* 2 03.04.2022 04:23 18:47 20:08 3 04.04.2022 04:22 18:48 20:09 4 05.04.2022 04:20 18:49 20:10 5 06.04.2022 04:18 18:50 20:11 6 07.04.2022 04:16 18:51 20:13 7 08.04.2022 04:14 18:52 20:14 8 09.04.2022 04:12 18:53 20:15 9 10.04.2022 04:11 18:54 20:16 10 11.04.2022 04:09 18:55 20:18

Teravih namazını cemaatle kılmanın hükmü nedir?



Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’-Müsâfirîn, 177).

Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha uygun olacağını düşünmüş ve sahabeyle istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, “Ne güzel bir âdet oldu” diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1). Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle “Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer’in kabrini öyle nurlandırsın.” (Müttakî, Kenzü’l-ummâl, XII, 576) diye dua etmiştir.

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Teravih namazını cemaatle kılmanın hükmü nedir?

Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’-Müsâfirîn, 177).



Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha uygun olacağını düşünmüş ve sahabeyle istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, “Ne güzel bir âdet oldu” diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1). Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle “Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer’in kabrini öyle nurlandırsın.” (Müttakî, Kenzü’l-ummâl, XII, 576) diye dua etmiştir.