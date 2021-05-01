Er-Rauf Ne Demek? Er Rauf Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Rauf Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Esmaül hüsnada yer alan Er Rauf esması Allahu Teala’nın merhametinden dolayı kullarının günahlarını örtmesini ifade etmektedir. Allahu Tealanın merhametinin büyüklüğünü kullarına merhamet eden bir yaratıcı olduğunu işaret etmektedir.

Er Rauf Ne Demektir? Er Rauf Esmasının Anlamı

Er Rauf esması merhamet eden acıyan demektir. Er Rauf esması ise Allah’ın kullarına merhamet eden ve onların günahlarını örterek kullarını affeden ve affetmeyi seven bir yaratıcı olduğu anlamına gelmektedir.

Er Rauf Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

Er Rauf esması Allahu Teala’nın merhametinin tüm yarattıklarını kuşattığı anlamına gelmektedir. Allahu Teala günahları örterek affetmeyi sever. Allah’ın ilminden hiçbir şey saklanamayacağı gibi kullarının günahlarını bilen ama onları affederek günahlarını yok sayan günahlarını herkesten gizleyen bir yaratıcıdır.

Er Rauf Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

Er Rauf esmasını zikretmek insanlar arasında merhamet duygusunun oluşmasına sevgi ve şefkat olmasına vesile olmaktadır. Er Rauf esması öfke ve sinir anında okunduğunda sakinleşmeye ve salim bir şekilde davranmaya vesile olmaktadır. Er Rauf esması kişilerin çevresi tarafından sevilmesine ve merhamet olunmasına vesile olan bir esmadır.

Er Rauf esması merhameti ve sevgiyi arttırdığı gibi koruma hissini arttırarak kişilerin canlılara karşı merhametini de arttırmaktadır. Özellikle hayvanlara ve bitkilere zarar vermeye niyet eden insanlara karşı okunup üflenirse Allahın izni ile merhamet duygusu ortaya çıkarak kötülüklerden alıkoymaktadır. Er Rauf esması merhametsiz kişilere karşı okunarak kalplerindeki merhameti ortaya çıkarmaya vesile olmaktadır. Er Rauf esmasını ezberlemek Esmaül hüsnayı ezberlemek olduğu için faziletlidir.