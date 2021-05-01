Er-Rafi Ne Demek? Er Rafi Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Rafi Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Esmaül hüsnada yer alan Er Rafi esması Allahu Tealanın yücelten ve yükselten olduğunu ifade etmektedir. Şüphesiz Allahu Teala insanların niyetlerini ve kalplerinden geçirdiklerini en iyi şekilde bilen olduğu için yücelteceği ve yükselteceği insanlar arasından hangilerine şeref vereceği Allahın ilmindedir.

Er Rafi Ne Demektir? Er Rafi Esmasının Anlamı Nedir?

Er Rafi yükselten ve yücelten istediğinin kademe olarak yüksek mertebelere çıkaran anlamındadır. Er Rafi esması ise istediğini istediği şekilde yükseltmeye ve yüceltmeye muktedir olan Allahın adı anlamına gelmektedir.

Er Rafi Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

Er Rafi esması Türkçe olarak Allahu Tealanın istediği kişiyi veya topluluğu yükselten onları diğerlerinden ayırabilen ve hatta yüksekliklerini ortaya çıkarabilen bir yaratıcı olduğu anlamına gelmektedir. Allahu Teala dilerse mahlukatı şereflendirerek yüceltebilmektedir. Hiçbir varlık bir diğerini Allah istemezse yüceltemez yükseltemez çünkü Allah bütün noksan sıfatlardan münezzeh olduğu için yarattıklarının kusurlarını bilir ve görür. Gerçek yüceltme ancak Onun katındadır.

Er Rafi Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

Er Rafi esması Allahu Tealanın cemali sıfatlarındandır. Bu esmayı zikreden kişiler esmanın nurunu yansıtmaya başlamaktadır. Kalplerinde temizlik ve iman ışığı ortaya çıkmaya başlar. Herkes tarafından sevilmeye ve itaat edilmeye başlamaktadırlar. Er Rafi esması düşmanlara karşı üstün olmaya vesile olmaktadır. Er Rafi esmasını zikretmeye devam etmek rızkın bollaşmasına isteklerin olmasına ve insanlar arasında saygı ve hürmet görmeye vesile olmaktadır.