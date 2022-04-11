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Enderun usulü teravih nasıl kılınır?

#Enderun Usulü Teravih#Enderun Usulü Teravih Nasıl Kılınır#Enderun Usulü Teravih Kılınışı
Enderun usulü teravih nasıl kılınır

Enderun usulü teravih nasıl kılınır sorusu, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Enderun usulü teravih, Osmanlı döneminde uygulanan ezan, kamet, Kur'an-ı Kerim, ilahiler, kasideler ve duaların okunduğu ramazan ayının kadim saray geleneği "enderun usulü teravih", Ramazan ayına kısa bir süre kala gündeme geldi. Enderun usulü teravih, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yanı sıra 34 camide kılınacak. Peki, Enderun usulü teravih nedir, nasıl kılınır?

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Enderun Usulü Teravih Namazı, adını Osmanlı’daki Enderun Mektebi’nden almaktadır. Osmanlı Sarayı’ndaki Enderun Mektebi’nden çıkan hocaların kıldırdığı namaz bu sebeple günümüze Enderun Usulü Teravih Namazı olarak gelmiştir. Saray’dan başlayıp günümüze kadar gelen Enderun Teravih’ini ilk defa ortaya koyan kişinin Buhurizade Mustafa Itri Efendi (1712) olduğu söylenmektedir. Peki, enderun usulü teravih nasıl kılınır? İşte, o detaylar

ENDERUN USULÜ TERAVİH NASIL KILINIR?

Enderun Usulü Teravih, iki şekilde kılınır. Birincisinde imam, müezzinleri makam geçkileri ile yönlendirir, ikincisinde ise makamlar arasındaki geçkileri müezzinler sağlar. Buna göre ilk gecede geçkileri müezzinler sağlar. Namazda Fatiha'dan sonra okunan zamm-ı sureler ise asla rastgele seçilmez. Manalarına bakılarak tertip edilirler.

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Seçilen ayetler, daha çok rahmet ayetleri ve tesbih ayetlerinden oluşur. İlk on günde Ramazan ayına ulaşmaktan duyulan sevincin dile getirildiği ilahiler, ikinci on günde yerini Allah’tan rahmet ve merhamet niyaz eden ilahilere bırakır. Son on günde ise Ramazan’ın uğurlanmasından duyulan hüzünlü ilahiler okunur. Kısacası Enderun Teravih Namazı, her dört rekatı Türk Musiki’nin farklı makamlarında kılınan ve bu makamların ilahilerle süslendiği, müezzinlerin ise makamlar arasında geçişi salavat eşliğinde yaptığı bir Osmanlı Enderun Mektebi geleneğidir.

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