En-Nur Ne Demek? En Nur Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Nur Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Nur kelimesi mecazen saflık ve temizlik anlamında da kullanılır. Örneğin melekler nurani varlıklardır. Hiç günah işlemezler ve sürekli Allah'ı tespih ederler.

En- Nur Ne Demek ve Nedir?

Birinci anlamı:

Gönüllere nur ve iman veren.

Allah, ibadetlerini aksatmayan, günahlardan uzak durup hayırlara yönelen kulun gönlünü nuruyla doldurur. O nur, onu dünyevi zevklerden ve cehennem ateşinden korur. Allah'ın kalbini nur ile doldurduğu kullara umutsuzluk ve sıkıntı hasıl olmaz. Çünkü onlar takva ehlidir ve Allahu Teala takva yolunda yürüyen kullarının yolunu kendi nuruyla ışıklandırır.

İkinci Anlamı:

Yol gösteren. Hidayete erdiren. Bilinmeyenleri öğreten.

Peygamber efendimize inen ilk sure olan Kalem Suresinde, Allah'ın insanlara bilmediklerini öğrettiği yazılıdır. Yüce yaratıcı nuruyla yol gösterir ve kullarını doğru yola iletir. Akıl ve irade sahibi olan insan, kalbindeki ışıkla doğruyu yanlış, helali haramı birbirinden ayırır.

Üçüncü Anlamı:

Sonsuz nur ve hikmet sahibi olan.

Allah'ın nuru, ilmi, rahmeti ve cömertliği gibi asla tükenmez. Onun sonsuz nuru, tüm kainatı ve insanın kalbini ışıklandırır.

En- Nur Esması ve Türkçe Anlamı

En Nur, doğru yolu gösteren, ışıklandıran ve insana bilmediğini gösteren anlamına gelir.

Ya Nur Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Ya Nur esmasını 99 kere zikretmek, işte başarı ve ticarette helal kazanç getirir. Ya Nur zikri ile Müslümanlar imanlarını tazeler ve şeytanın vesveselerine karşı korunurlar.