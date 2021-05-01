En-Nafi Ne Demek? En Nafi Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Nafi Zikrinin Fazileti İle Faydaları

En-Nafi; O, fayda veren şeyi yaratandır. En-Nafi; sürekli olarak bütün mahlukata hayır ve fayda sağlayandır. O ki; hayır ve menfaat verici şeyleri yaratandır. Yaratması sürekli olandır.

En-Nafi Ne Demek ve Nedir?

En-Nafi; Allah'ın güzel isimlerinden bir tanesidir. Esma-ül Hüsna diye bilinen bu isimlerden "En-Nafi", fayda veren şeyleri yaratandır. Allah, sürekli fayda veren ve yarar sağlayan şeyleri yaratan güçtür. En-Nafi istediği kuluna fayda ve yarar sağlayandır.

En-Nafi Esması Türkçe Anlamı

En-Nafi esmasının Türkçe anlamı şöyledir; sürekli yaratan, yaratmasında hikmetler bulunan. En-Nafi kulların başka kullarına fayda vermesini sağlayandır. Devamlı bütün mahlukata hayır ve fayda sağlayan büyük güç ve kudrettir.

En-Nafi esması Kuran' da birçok yerde geçmektedir. En-Nafi esmasının geçtiği bazı ayetlerden örnekler:



"...Allah'ı bırakıp da sana fayda sağlamayacak ya da zarar veremeyecek şeylere tapma...Eğer bunu yaparsan o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun..." ( Yunus Suresi, Ayet 106 )

"...Ey iman edenler! ...Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olunca sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır...Artık O size yaptıklarınızı bildirecektir.."( Maide Suresi; Ayet 105 )

En-Nafi Zikrinin Fazileti ve Faydaları

En-Nafi esmasının zikri pek kıymetlidir. En Nafi esmasının zikir günü cuma olup, zikir saati ise zühredir. En-Nafi zikrinin sayısı da 201 dir. En-Nafi zikrinin faziletinin ve faydalarının bir kısmını şu başlıklar altında inceleyebiliriz:

En-Nafi esmasının zikrine devam eden kişi hangi işe girişirse o işte başarı kazanır.

En-Nafi zikrine devam eden kişi Allah'ın izniyle maddi manevi sıkıntı ve yokluktan kurtulur. Allah'ın izniyle rahat ve huzur içinde yaşar.