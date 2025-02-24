Emziren anne oruç tutabilir mi? Bebek emzirmek orucu bozar mı? Diyanet bilgileri

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Ramazan ayı yaklaşırken, oruç tutma ve orucu bozan şeyler ile ilgili konular araştırılmaya başlandı. Bunlardan biri de hamileler ve emziren anneler oruç tutabilir mi sorusu yer alıyor. Bebek emziren anneler aynı zamanda oruç ibadetlerini yerine getirmek isteyebilirler. Peki, emziren anneler oruç tutabilir mi, emzirmek orucu bozar mı? Diyanet bilgisi ile soruların yanıtı haberimizde...

EMZİRENLER ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).

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Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269).