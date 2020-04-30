Elhamdulillah Ne Demek? Elhamdulillah Fazileti Ve Türkçe Anlamı

Elhamdülillah, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu bakımdan dilimize Arapçadan geçmiştir. Elhamdülillah kelimesinin anlamı ise Allah'a hamdolsun manasına gelmektedir. Elhamdülillah kelimesi, Müslümanların Allahü Teala'ya olan şükürlerini eda ettikleri zikirlerin başında gelmektedir.

Elhamdulillah Ne Demek?

Elhamdülillah kelimesi, "Hamd Allah'a mahsustur; Allah'a hamdolsun, şükürler olsun." anlamına gelmektedir. " Şükür Allah'adır.” anlamını ifade eden bir sözcüktür.

Elhamdulillah Fazileti ve Türkçe Anlamı

Elhamdülillah, Türkçe anlamı ile Allah'a hamdolsun, demektir. Elhamdülillah faziletli bir sözcük olup, tesbih çekerken de zikredilen kıymetli bir sözcüktür. Bu kelimenin faziletleri şöyle sıralanabilir:

Hadis-i Şeriflerde de buyurulmaktadır ki:

- İnsanların en efdali, çok hamd edenlerdir. (Taberani)

- Cennetin bedeli "La ilahe illallah", nimetin bedeli "Elhamdülillah"tır. (Deylemi)

Ayet-i Kerimelerde de buyuruluyor ki:

- Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. ( Bakara Suresi,152. ayet)

(Nankörlük, şükretmemek, nimetleri Allahü Teala'dan bilmemek anlamına gelir. )

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz, hamd etmenin faziletini şöyle beyan etmektedir: “Temizlik imanın yarısıdır. "Elhamdülillah" duası mizanı, "Sübhanallahi ve’l-hamdülillah" sözleri ise, yer ile gökler arasını sevap ile doldurur. Namaz nurdur; sadaka burhandır; sabır ziyadır. Kur’an, senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir. Herkes sabahtan (pazara çıkar) nefsini satar; kimi onu azad, kimi de helak eder.” (Müslim, Taharet 1; Tirmizi, Deavat 85/3517)

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz; bu hadis-i şerifte; "Elhamdülillah" ifadesinin Rabbimiz Teala’nın katındaki değerine işaret etmektedir. Gerçekten bu ifade; şükür, övgü ve sena gibi kutsi manaları içinde barındıran yüce bir ifade-i celiledir.

“Allah kuluna bir nimet ihsan ettiğinde, kulun; "Elhamdülillah!" diyerek hamd etmesi, o nimetten daha değerlidir.” (İbn-i Mace, Edeb, 55)

Tüm yukarıda belirtilen değerli hususlar dikkate alındığında biz Müslümanların Rabbimizin verdiği nimetlere her zaman şükretmemiz gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bize sayısız güzel nimetler veren Rabbimize şükrümüzü eda etmek kul olarak da vazifemizdir.