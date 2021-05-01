El-Zahir Ne Demek? El Zahir Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Zahir Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Esmaül hüsnada yer alan El Zahir esması Allahu Tealanın varlığının kati delillerle açıkça aşikar ve görünen olduğu anlamına gelmektedir.



El Zahir Ne Demektir? El Zahir Esmasının Anlamı

El Zahir varlığı açıkça gözle görünen demektir. El Zahir esması Allahu Tealanın varlığının delilleri ile göründüğü anlamına gelmektedir. Allahu Tealanın varlığının gözle görünen kanıtları olduğu anlamına gelmektedir.

El Zahir Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

El Zahir esması Allahın varlığının apaçık delilleri ile aşikar olduğu anlamına gelmektedir. Zahir kelime anlamı olarak görünen demektir. Allahu Tealanın esmalarından olan El Zahir esması ise Allahın mahlukatı yaratması evreni yaratması varlığının açıkça görünen olduğu anlamına gelmektedir.

El Zahir Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

El Zahir esmasının ebced değeri 1106 kere okunması olmaktadır. El Zahir esması 1106 kere okunduğunda gizlenen sırların açıkça ortaya çıkmasına vesile olmaktadır.

El Zahir esması kötülüklerden kurtulmaya işlerin kolaylaşmasına ve işlerin açılmasına vesile olmaktadır. El Zahir esması kavranması zor işlerin kolay kavranmasına vesile olmaktadır. El Zahir esması görünmeyen engellerin aşılmasına vesile olmaktadır. El Zahir esması faziletleri pek çoktur. Allahu Tealanın varlığını ve büyüklüğünü anlamaya ve imanı arttırmaya vesile olmaktadır.

El Zahir esması bilinmeyen rahatsızlıkların nedenini anlamaya vesile olmaktadır. El Zahir esması kararsızlık içinde kalındığında hayırlı seçimler yapmaya vesile olmaktadır. El Zahir esması görünmeyen gizemli esrarlı işleri görünür kılmak anlamak ve idrak etmek için zikredildiğinde faydalı olan bir esmadır. El Zahir esmasını ezberlemek oldukça faziletlidir.