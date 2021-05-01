El-Veliyy Ne Demek? El Veliyy Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Veliyy Zikrinin Fazileti İle Faydaları
El-Veliyy, Allah'u Teala' nın güzel isimlerinden bir tanesidir. Bunu belki bilmek mümkün. Fakat "El-Veliyy" esmasının açıklanması istendiğinde pek çok kimse tereddüt yaşayacaktır. El-Veliyy Esması ne demektir? El-Veliyy Esması nedir? El-Veliyy esmasının anlamı nedir? El-Veliyy esmasının zikri faydaları ve faziletleri nelerdir gibi ve daha pek çok soruya cevap olabilecek önemli bilgileri sizler için derledik.
El-Veliyy; tek yegane dost ve yardımcıdır. Allah sevdiği mümin kullarının her zaman yardımcısıdır.
El-Veliyy Ne Demek ve Nedir?
El-Veliyy esması Allah'u Teala'nın müminleri tek yardımcısı ve dostu olduğunu bildirir. Allah, kuluna yakın olan, kuluna yardımcı olan ona dost ve onu kemale ulaştırandır.
El-Veliyy Esması Türkçe Anlamı
El-Veliyy esmasının Türkçe karşılığı şöyledir: Dost ve yardımcı; mümin kullarına dost olup yardım eden. Allah, sevdiği kullarının dostudur. Allah, sevdiği kullarına yardım eder onların kalbine ferahlık ve genişlik verir.
El-Veliyy esmasının geçtiği çok sayıda Kuran ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan El-Veliyy esmasının bulunduğu bazı ayetler şunlardır:
"...Allah, iman eden ( kullarının ) Veli'sidir. Kafirlerin ise velisi yoktur..." ( Muhammed Suresi, Ayet 11 )
"...Allah, iman edenlerin Velisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır..." ( Bakara Suresi, Ayet 257 )
Ya-Veliyy Zikrinin Fazileti ve Faydaları
El-Veliyy zikri çok faziletli bir zikirdir. Zikir sayısı 46 ve zikir günü salı günü olan bu zikrin zikir saati de merihtir. El-Veliyy esmasının zikrinin fazilet ve faydaları şunlardır:
Veli bir kul olmak için " Ya Veliyy Celle Celaluhü" esması okumaya devam edilmelidir.
Bir çocuğun korkmasına karşılık olarak "Ya Veliyy Celle Celalühü" esması her gün 46 defa okunur.
Bir yardım talebi olan kişinin El-Veliyy esmasını her gün 2116 defa okuması gerekir.
Kalp daralması ve iç sıkıntısı hallerinde her gün 46 defa okunmalıdır.