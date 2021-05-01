El-Vekil Ne Demek? El Vekil Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Vekil Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Tevekkül kelimesi de vekil sözcüğünden türetilmiştir. Dinimizde önemli bir kavram olan tevekkül, kulun muradını gerçekleştirmek için elinden geleni yapması, işin seyrini ve sonucunu ise Allah'ın takdirine bırakması demektir. Bazen şer gibi görünen şeyler kulun hayrına olabilir. Bu nedenle Müslümanlar, tüm vaatlerini yerine getiren Allah'a güvenir ve yalnızca ona kulluk ederler.

El-Vekil Ne Demek ve Nedir?

Birinci anlamı:

Kendisine kayıtsız şartsız güvenilen ve iman edilen.

İman etmek, sadece Allah'ın varlığına ve tekliğine inanmak değildir. Bununla birlikte Allah'ın kulları için en doğrusunu, en güzelini istediğine inanmak anlamına da gelir. Mümin kullar başlarına kötü bir şey geldiğinde bunu kendi nefslerinden bilirler. Kendileri için hayır vesilesi olan her şeyin de Allah katından gönderildiğine iman ederler.

2- Kendisine tevekkül edenlerin dualarını boşa çıkarmayan, kullarının dileklerini gerçekleştiren.

Tevekkül etmek, birini vekil atamak demektir. Mümin kullar, yaptıkları her işte Allah'ı vekil tutar. Çünkü her iş sadece Allah isterse ve izin verirse hayırla sonuçlanır.

El-Vekil Esması Türkçe Anlamı

El Vekil esması, kullarını her an gözeten, onları belalardan ve sıkıntılardan uzak tutup hayra yönelten demektir.

Ya Vekil Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Ya vekil zikri, kulun en sıkıntılı anlarında bile manevi açıdan rahatlamasını sağlar. Nasıl sonuçlanacağını bilmediğimiz her işin hayırlara vesile olması için Allah'a dua eder ve El- Vekil ismini zikrederiz.