El-Vedud Ne Demek? El Vedud Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Vedud Zikrinin Fazileti İle Faydaları

El-Vedud; sevilen gerçek ve tek varlık. Sevilmeyi, dostluğu kazanılmayı en fazla layık olan ve kendisi de itaatkar kullarını çok sevendir. El-Vedu Allah'ın güzel sıfatlarından biridir.

El-Vedud Ne Demek?

El-Vedud; bu esma yüce Allah'ın iki farklı sıfatını anlatır. El-Vedud, hem Allah'ın çok seven tek güç olduğunu ve hem de kendisi en çok sevilmeyi hak eden olduğunu anlatmaktadır. Kulları tarafından en fazla sevilmeye layık olan tek varlık Yüce Allah'tır.

El-Vedud Esması Türkçe Anlamı

El-Vedud esması Allah'ın 99 isimlerinden olup güzel sıfatlarındandır. El-Vedud, Allah kendisine itaat eden, kendisini çok seven kullarını da çok seven ve sevilmeye tek layık olandır manasını içerir.

Kur'an-Kerim'de El-Vedud esmasının geçtiği bazı ayetler şunlardır:

"...ve O, Gafur'dur ( mağfiret edendir), Vedud'dur( çok sevendir)..." ( Buruc Suresi, 14. Ayet )

"...en güzel isimler Allah'ındır. O'na o güzel isimleriyle dua edin.Ve O'nun isimleri hakkında geçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaktır..."( Araf Suresi, Ayet 180 )

Ya Vedud Zikrinin Fazileti ve Faydaları

El-Vedud Esması ebced değeri ve zikir adeti 20 olan bir esmadır. El-Vedud zikrinin zikir saati ise ay olup zikir günü de pazartesidir. Ya Vedud zikrine devam etmenin pek çok hikmeti bulunmaktadır. Ya Vedud zikrinin fazileti ve faydaları şunlardır:

El-Vedud esmasının zikrine her gün devam eden kimse etrafında pek sevilen bir kişi olur.

El-Vedud zikrini Ya Vedud Celle Celaluhü diyerek bir yemeğe okursa o yemekten yiyen hanımı ile birlikte aralarındaki sevgi artar ve güçlenir.

El-Vedud zikri pazartesi günü erken saatte sabah namazından sonra 400 defa " Ya Vedud, Ya Gafur Celle Celaluhü " şeklinde okunduğunda tövbesi kabul olunur inşallah.