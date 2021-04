El-Vasi Ne Demek? El Vasi Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Vasi Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Allahu Teala, kısa uzun, geniş dar gibi ölçülerin tamamından münezzehtir. Bu nedenle Esmaül Hüsna'da yer alan vasi kelimesi, geniş değil sonsuz anlamına gelir.

El- Vasi Ne Demek ve Nedir?

1. Anlamı:

Hikmeti sonsuz ve sorgulanamaz olan.

El Vasi esmasının ilk anlamı, yarattığı her şeyin hikmeti ve anlamı olan demektir. İnsan çevresine baktığında gördüğü her şeyin dengeli ve ahenkli olduğunu görür. Çünkü Allah tarafından yaratılan her şeyin bir nedeni ve anlamı vardır. İnsan bu hikmetlerin bazılarına vakıf olurken, bazılarını anlayamaz. Buna rağmen hiçbir mümin Allah'ın hikmetini sorgulamaz ve yalnızca O'na ibadet eder.

2. Anlamı:

İlmi sonsuz olan.

Allah, Alim olandır. Yerdeki ve gökteki tüm mülkün sahibidir. Yarattığı ve sahibi olduğu her şeyi zerresine kadar bilir. Onun ilmi, şefaati ve rahmeti gibi sonsuzdur.

Her kul Allah'ın ilim katından nasiplenmek için bol bol ibadet ve dua etmelidir. Hz. Muhammed'e her gece ''Allah'ım sen ilmimi arttır'' şeklinde dua etmesi emredilmiştir. Onun yarattıklarının sırrına vakıf olmak isteyenler, yaratılanlar hakkında uzun uzun düşünmelidir.

3. Anlamı:



Kudreti ve rahmeti sonsuz olan:

El- Vasi Esması ve Türkçe Anlamı

El Vasi esması her şeye gücü yeten, sonsuz kudret ve ilim sahibi olan anlamına gelir.



Ya Vasi Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Sonsuz kudret ve mağfiret sahibi Allah'tan yardım dilemek için El Vasi zikri günde 99 kere zikredilmelidir.